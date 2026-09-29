Pretresi u Neumu zbog nezakonitog odlaganja otpada iz Hrvatske

Federalna uprava policije od jutros pretresa prostorije opštine Neum i komunalnog preduzeća i privremeno izuzima dokumentaciju koja bi mogla da posluži kao dokaz u istrazi nezakonitog odlaganja otpada iz Hrvatske na području neumskog područja.

Opština Neum ima sporazum o odlaganju otpada iz dubrovačkog područja, ali je, prema informacijama koje se provjeravaju, sedmično u neumsko područje dovožena i do 20 puta veća količina otpada od predviđene sporazumom.

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Istražioci provjeravaju okolnosti pod kojima je otpad iz Hrvatske dopreman u BiH i odlagan na području Neuma.

Akcija se sprovodi po naredbi Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala, prenijeli su federalni mediji.

(Srna)