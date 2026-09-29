Saobraćajna nesreća u ovom dijelu BiH: Ima povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Saobraćajna nesreća dogodila se na magistralnom putu Mostar–Jablanica, a u njoj su učestvovala dva putnička vozila.
Iz Operativnog centra MUP-a HNK potvrđeno je za portal Radiosarajevo da je nesreća prijavljena u 12:15 sati.
"U saobraćajnoj nesreći učestvovala su dva putnička vozila, a jedna osoba je zatražila medicinsku pomoć", rečeno je iz Operativnog centra MUP-a HNK.
Društvo
Ovo su nova pravila za prodaju cigareta
Za sada nema informacija o stepenu povreda osobe koja je zatražila ljekarsku pomoć.
Više informacija o okolnostima nesreće biće poznato nakon okončanja policijskog uviđaja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 d5
BiH
1 d0
Hronika
1 d0
Hronika
1 d0
Najnovije
Najčitanije
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Trenutno na programu