Saobraćajna nesreća u ovom dijelu BiH: Ima povrijeđenih

Saobraćajna nesreća dogodila se na magistralnom putu Mostar–Jablanica, a u njoj su učestvovala dva putnička vozila.

Iz Operativnog centra MUP-a HNK potvrđeno je za portal Radiosarajevo da je nesreća prijavljena u 12:15 sati.

"U saobraćajnoj nesreći učestvovala su dva putnička vozila, a jedna osoba je zatražila medicinsku pomoć", rečeno je iz Operativnog centra MUP-a HNK.

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Za sada nema informacija o stepenu povreda osobe koja je zatražila ljekarsku pomoć.

Više informacija o okolnostima nesreće biće poznato nakon okončanja policijskog uviđaja.