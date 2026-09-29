Poreska uprava: Rok ističe sutra, moguće prijave po službenoj dužnosti

Uplata druge rate poreza na nepokretnosti za ovu godinu ističe sutra, naveli su iz Poreske uprave Republike Srpske i pozvali su poreske obveznike da je izmire.

Iz Poreske uprave su pozivali poreske obveznike da, u propisanom roku, izmire i eventualno još neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz prethodnih godina.

Osim toga, pozivaju sve koji još nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu da to rade odmah jer će neprijavljene nepokretnosti koje identifikuju biti prijavljene po službenoj dužnosti.