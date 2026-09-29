Dodik pred susret sa Putinom: Na stolu gas, vojna industrija i izvoz iz Srpske

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom namjerava da razgovara o isporuci gasa i saradnji na popravci helikopterskih motora. RUSIJA

"Razgovaraćemo i o mogućnostima saradnje u odbrambenoj industriji, saradnja na popravci motora za helikoptere i avione", rekao je Dodik za RIA Novosti.

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Dodik je dodao da je Republika Srpska zainteresovana za izvoz voća na teritoriju Ruske Federacije, a neizbježna tema je, naravno, i razgovor o ugovoru za gas.

(SRNA)