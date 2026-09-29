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Pronađena plantaža kanabisa, uhapšene dvije osobe

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29.09.2026 14:55

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Пронађена плантажа канабиса, ухапшене двије особе
Foto: ATV BL

Plantaža kanabisa pronađena je danas na području Čapljine, a dva lica su uhapšena, saopšteno je iz Federalne uprave policije.

Uhapšena su lica M. J. (54) i A. K. (35) jer je prilikom pretresa osoba, kuća, pomoćnih objekata i vozila pronađena plantaža sa zasadima kanabisa.

Uhapšeni su sprovedeni u prostorije MUP-a HNK, gdje će biti preduzete dalje zakonom propisane mjere i radnje, a o njihovom daljem statusu odlučiće kantonalno Tužilaštvo.

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Osumnjičeni su za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droga.

Akcija je sprovedena pod nadzorom Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, po naredbi Opštinskog suda u Čapljini.

(Srna)

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FUP

Policija

MUP HNK

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