Pronađena plantaža kanabisa, uhapšene dvije osobe

Autor:ATV redakcija
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Plantaža kanabisa pronađena je danas na području Čapljine, a dva lica su uhapšena, saopšteno je iz Federalne uprave policije.
Uhapšena su lica M. J. (54) i A. K. (35) jer je prilikom pretresa osoba, kuća, pomoćnih objekata i vozila pronađena plantaža sa zasadima kanabisa.
Uhapšeni su sprovedeni u prostorije MUP-a HNK, gdje će biti preduzete dalje zakonom propisane mjere i radnje, a o njihovom daljem statusu odlučiće kantonalno Tužilaštvo.
Hronika
Saobraćajka u Banjaluci, povrijeđena jedna osoba
Osumnjičeni su za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droga.
Akcija je sprovedena pod nadzorom Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, po naredbi Opštinskog suda u Čapljini.
(Srna)
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