Kreće isplata 187 miliona u Srpskoj: Oglasilo se Ministarstvo

Kako su istakli, isplata počinje u četvrtak, 1. oktobra.

Za ove namjene je u Budžetu Republike Srpske obezbijeđeno 187.000.000 KM.

Odlukama Vlade Republike Srpske o redovnim i vanrednim usklađivanjima penzije su u 2026. godini veće za 10% u odnosu na prošlu godinu, a u avgustu je s ciljem unapređenja materijalnog položaja svih korisnika penzija u Republici Srpskoj isplaćena jednokratna pomoć.

Posljednje povećanje bilo u avgustu

Podsjećamo, posljednje povećanje penzija u Republici Srpskoj bilo je u avgustu i iznosilo je 3,55 odsto.

Riječ je o vanrednom povećanju za koje je Vlada Srpske odluku donijela u julu.

"Odlukom o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, Vlada Republike Srpske je uskladila opšti bod i penzije ostvarene do 31. jula 2026. godine tako da se povećavaju za 3,55%. Ukupno povećanje penzija ostvarenih u 2026. godini po osnovu redovnog i vanrednog usklađivanja iznosi 10%", potvrđeno je tada iz Vlade Srpske.