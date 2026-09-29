Dok se postavljaju skupocjeni spomenici, centar grada se urušava

Na fotografijama ne gledamo nikakvu skrivenu sporednu uličicu, već strogi centar Banjaluke.

Ovo nisu obične stepenice, to su stepenice koje vode ka jednom od centralnih trgova, Trgu Krajine, prostoru koji bi trebalo da bude ogledalo grada, ali kao što se može iz priloženog vidjeti, riječ je o devastiranom prostoru, za koji nadležni očigledno nemaju vremena.

Umjesto reprezentativnog javnog prostora, suočeni smo sa ruševinom u nastajanju.

Komadi kamenih ploča su odvaljeni i razbacani, otkrivajući ogoljeli beton i građevinski šut. Ovo nije estetski problem, ovo je problem bezbjednosti svih građana.

Banja Luka "Pretjerano postavljanje spomenika može narušiti izgled Banjaluke"

Svaki prolaznik, posebno djeca ili starije osobe, rizikuju povredu na ovom mjestu.

Činjenica da se ovakvo oštećenje nalazi na jednoj od najprometnijih lokacija u gradu ukazuje na ozbiljan nemar. To je nemar nadležnih službi koje bi trebalo da održavaju javne površine, ali i nemar prema vizuelnom identitetu grada.

Ovakva slika šalje lošu poruku i građanima i turistima, poruku o nebrizi i nedostatku odgovornosti.

Dok rukovodstvo Grada priča o modernizaciji i napretku, otvara šetališta, rive i skupocjene spomenike, centar grada, doslovno se urušava.

Grad koji, prema priči nadležnih teži da bude moderan i evropski ne može sebi dozvoliti ovakve scene u samom centru.

Ovaj prizor je poziv na hitnu akciju. Potrebno je sanirati oštećenja, ne privremenim rješenjima, već trajnom i kvalitetnom popravkom koja će ovom prostoru vratiti pristojan izgled i osigurati bezbjednost prolaznika.

Podsjećanja radi, nedaleko od pomenutog prostora nalazi se i Gajeva ulica, a za čiju rekonstrukciju je utrošen milion KM, a ukoliko njome prošetate, vidjećete da je stanje skoro pa isto kao i na Trgu Krajine.