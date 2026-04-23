"Њујорк тајмс": Новом иранском вођи можда ће бити потребна протеза за ногу

Нови врховни вођа Ирана Мојтаба Хамнеи имао је три операције на једној нози и могуће је да ће му бити потребна протеза, извјештава „Њујорк тајмс“.
Како наводи овај извор, он се тренутно опоравља од операције шаке, док су му тешке опекотине на лицу и уснама отежале говор. Очекује се да ће због тога бити подвргнут пластичној операцији, преноси Кликс.
Нови ирански врховни вођа није се појављивао у јавности откад је прије више од мјесец дана на тој функцији наслиједио оца.
Повреде је задобио током америчко-израелског напада на Техеран, у којем је његов отац погинуо, али степен тежине повреда није познат.
Амерички предсједник Доналд Трамп у више наврата је говорио о његовом здравственом стању, па је чак износио и спекулације да је мртав.
„Њихов врховни вођа више није врховни – он је мртав. Син (Мојтаба Хамнеи) је или мртав или у веома лошем стању, јер се нико није чуо с њим. Мислим да он говори: ‘само ме изоставите из овога’“, рекао је Трамп крајем марта.
