Петер Сијарто се бори са тешком болешћу

23.04.2026 20:50

Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто
Фото: Tanjug/Boglarka Bodnar/MTI via AP

Петер Сијарто, министар спољних послова Мађарске у влади одлазелећг премијера Виктора Орбана, бори се са тешком болешћу.

Сијарто је медијима признао да води тешку битку са страшном болешћу која напада његово тијело и чини све што може да из те битке изађе као побједник.

техеран иран

Свијет

Израелски министар: Мете су означене, спремни смо да вратимо Иран у мрачно доба!

"Прошле године ми је дијагностикована болест коју, ако бих некоме рекао у лице, не би желио да чује", рекао је Петер Сијарто у интервјуу за Телекс о томе како се подвргао хитној медицинској интервенцији након скрининг теста.

Сијарто није јавности открио какву битку за живот води иза кулиса и побринуо се да се његова болест не види на њему и његовом раду и није оптерећивао јавност њоме.

Након прве интервенције услиједиле су двије мање, и иако су операције биле успјешне, министар је од тада под сталним надзором. Догађаји су га, каже, натјерали да потпуно преиспита свој живот и политичку каријеру.

Није крио да је болест, иако није хтио директно да открије о чему се ради, оставила дубоке трагове на њему, а то може утицати и на његове будуће планове.

ilu-ruža-28082025

Свијет

Бивша мисица пронађена мртва: У центру истраге њена свекрва

Иако је добио мандат посланика, сматра да је отворено питање да ли ће сједити у парламенту. Изјавио је да мора озбиљно размотрити ову болест у смислу како ће она утицати на његову будућу улогу. А његова породица, посебно синови петнаестогодишњи Петер и дванаестогодишњи Патрик, играју главну улогу у тој одлуци.

"Имам двоје дјеце која нису имала користи од тога што им је отац био одсутан посљедњих дванаест година због посла", рекао је Сијарту, додајући: "Најскупље је увијек изгубљено вријеме".

Ненад Вујић

Република Српска

Вујић за АТВ: У питању је живот, Младић нема адекватан третман

"Када се особи постави таква дијагноза, пита се гдје се завршава њена способност да поднесе терет", рекао је Сијарто који није желио да открије са каквом се тачно болешћу бори.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Болница преглед

Здравље

Поражавајући подаци: Рак се у овој држави открије на сваких 80 секунди

1 ч

0
"Малољетничко насиље у порасту, потребна су нам нова рјешења"

Друштво

"Малољетничко насиље у порасту, потребна су нам нова рјешења"

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Држављанин БиХ дивљао на ауто-путу у Хрватској: Добио казну на лицу мјеста

1 ч

0
Горан Селак на конференцији за новинаре у Згради Владе Републике Српске

Република Српска

Селак: Подршка „Сарајево-гасу“, али без притиска на судове – поступак није завршен

1 ч

1

Више из рубрике

Израелски министар: Мете су означене, спремни смо да вратимо Иран у мрачно доба!

Свијет

Израелски министар: Мете су означене, спремни смо да вратимо Иран у мрачно доба!

39 мин

0
Ruža cvijet

Свијет

Бивша мисица пронађена мртва: У центру истраге њена свекрва

47 мин

0
Наплатна рампа на ауто-путу

Свијет

Направили лажну наплатну рампу и узели 700.000 евра за ''путарину''

1 ч

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Свијет

Широм Европе се уводи ново и јефтиније гориво?

2 ч

0

  • Најновије

21

26

Перишић: Премашен првобитни план, произведено 400 гигават часова струје

21

18

Ако патите од ове болести сутра обавезно прочитајте једну молитву

21

05

Дојава о бомби на аеродрому била лажна

20

59

"Њујорк тајмс": Новом иранском вођи можда ће бити потребна протеза за ногу

20

50

Петер Сијарто се бори са тешком болешћу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

