Петер Сијарто се бори са тешком болешћу

Петер Сијарто, министар спољних послова Мађарске у влади одлазелећг премијера Виктора Орбана, бори се са тешком болешћу.
Сијарто је медијима признао да води тешку битку са страшном болешћу која напада његово тијело и чини све што може да из те битке изађе као побједник.
"Прошле године ми је дијагностикована болест коју, ако бих некоме рекао у лице, не би желио да чује", рекао је Петер Сијарто у интервјуу за Телекс о томе како се подвргао хитној медицинској интервенцији након скрининг теста.
Сијарто није јавности открио какву битку за живот води иза кулиса и побринуо се да се његова болест не види на њему и његовом раду и није оптерећивао јавност њоме.
Након прве интервенције услиједиле су двије мање, и иако су операције биле успјешне, министар је од тада под сталним надзором. Догађаји су га, каже, натјерали да потпуно преиспита свој живот и политичку каријеру.
Није крио да је болест, иако није хтио директно да открије о чему се ради, оставила дубоке трагове на њему, а то може утицати и на његове будуће планове.
Иако је добио мандат посланика, сматра да је отворено питање да ли ће сједити у парламенту. Изјавио је да мора озбиљно размотрити ову болест у смислу како ће она утицати на његову будућу улогу. А његова породица, посебно синови петнаестогодишњи Петер и дванаестогодишњи Патрик, играју главну улогу у тој одлуци.
"Имам двоје дјеце која нису имала користи од тога што им је отац био одсутан посљедњих дванаест година због посла", рекао је Сијарту, додајући: "Најскупље је увијек изгубљено вријеме".
"Када се особи постави таква дијагноза, пита се гдје се завршава њена способност да поднесе терет", рекао је Сијарто који није желио да открије са каквом се тачно болешћу бори.
