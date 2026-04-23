Држављанин БиХ дивљао на ауто-путу у Хрватској: Добио казну на лицу мјеста

Аутор:АТВ
Коментари:0
Полицијски службеници Станице саобраћајне полиције Славонски Брод у четвртак су на дионици аутопута А3 (у близини Сикиреваца), утврдили прекршај недозвољеног прекорачења брзине кретања возила.
Утврђено је да је 34-годишњак (држављанин Босне и Херцеговине) управљао личним аутомобилом словенских регистрацијских ознака брзином од 253 км/х, упркос ограничењу брзине кретања од 130 км/х на тој дионици аутопута, наводе из Полицијске управе бродско-посавске.
Полиција га је зауставила и санкционисала на лицу мјеста.
Полицијски службеници су возачу, уз заштитну мјеру забране управљања моторним возилима "Б" категорије у трајању од мјесец дана, уручили и обавезни прекршајни налог због почињеног прекршаја из Закона о сигурности саобраћаја на путевима.
Овакви случајеви још једном упозоравају на озбиљне ризике пребрзе вожње, посебно на ауто-путу гдје велике брзине значајно повећавају могућност тешких посљедица.
(Радио Сарајево)
