Logo
Large banner

Држављанин БиХ дивљао на ауто-путу у Хрватској: Добио казну на лицу мјеста

Аутор:

АТВ
23.04.2026 20:08

Коментари:

0
Фото: МУП Хрватске

Полицијски службеници Станице саобраћајне полиције Славонски Брод у четвртак су на дионици аутопута А3 (у близини Сикиреваца), утврдили прекршај недозвољеног прекорачења брзине кретања возила.

Утврђено је да је 34-годишњак (држављанин Босне и Херцеговине) управљао личним аутомобилом словенских регистрацијских ознака брзином од 253 км/х, упркос ограничењу брзине кретања од 130 км/х на тој дионици аутопута, наводе из Полицијске управе бродско-посавске.

Панел АНУРС

Република Српска

Српска постала саговорник највећим свјетским силама

Полиција га је зауставила и санкционисала на лицу мјеста.

Полицијски службеници су возачу, уз заштитну мјеру забране управљања моторним возилима "Б" категорије у трајању од мјесец дана, уручили и обавезни прекршајни налог због почињеног прекршаја из Закона о сигурности саобраћаја на путевима.

Аеродром у Сарајеву

БиХ

Дојава о постављеној бомби на сарајевском аеродрому

Овакви случајеви још једном упозоравају на озбиљне ризике пребрзе вожње, посебно на ауто-путу гдје велике брзине значајно повећавају могућност тешких посљедица.

(Радио Сарајево)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Ауто-пут

брза вожња на ауто-путу

Полиција

Казна

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Свечана Академија поводом Дана града Лакташи

Градови и општине

Сави Минићу највеће признање Лакташа - Златни грб

1 ч

2
Пјевач Дарко Лазић отишао на Свету Гору

Сцена

Дарко Лазић посветио пјесму брату који је погинуо: Један пјевач све вријеме био уз њега током снимања

1 ч

0
Наплатна рампа на ауто-путу

Свијет

Направили лажну наплатну рампу и узели 700.000 евра за ''путарину''

1 ч

0
ЦИК БиХ и Ведран Јарић

БиХ

ЦИК тврди - "Све је по закону"; Јарић пита: "Колико вам је обећано од разлике у цијени?"

1 ч

2

Више из рубрике

Језиви детаљи ликвидације Илије Крстића: Шкаљарци га зазидали

Регион

Језиви детаљи ликвидације Илије Крстића: Шкаљарци га зазидали

3 ч

0
Брод у Ормуском мореузу

Регион

''Морнари из Црне Горе у Ормуском мореузу су безбједни''

3 ч

0
Елдина Дервишевић, дјевојчица нестала у Словенији

Регион

Дјевојчица Елдина Дервишевић нестала у Словенији

4 ч

0
Голман шута фудбалску лопту на фудбалском стадиону.

Регион

Хаос усред меча: Урушио се дио трибина, има повријеђених

4 ч

0

  • Најновије

21

18

Ако патите од ове болести сутра обавезно прочитајте једну молитву

21

05

Дојава о бомби на аеродрому била лажна

20

59

"Њујорк тајмс": Новом иранском вођи можда ће бити потребна протеза за ногу

20

50

Петер Сијарто се бори са тешком болешћу

20

47

Израелски министар: Мете су означене, спремни смо да вратимо Иран у мрачно доба!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner