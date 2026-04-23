Дјевојчица Елдина Дервишевић нестала у Словенији

АТВ
23.04.2026 16:54

Елдина Дервишевић, дјевојчица нестала у Словенији
Фото: Полиција Словеније

Дјевојчица Елдина Дервишевић нестала је јуче, 22. априла, у Словенији, а из полиције су данас послали обавјештење о случају те позвали јавност у помоћ.

"Полиција Цеља је обавијештена да се од 22. априла 2026. године води као нестала малољетна Елдина Дервишевић из Тополшице, која се тог дана није вратила с наставе", навели су из полиције и додали:

"Нестала особа је средње грађе, има смеђе очи и дугу тамну косу. Одјевена је у сиви доњи дио тренерке, бијелу мајицу и црну јакну. На ногама има бијеле патике".

Моле се сви који су примијетили несталу особу или знају било шта о њеном нестанку да обавијесте Полицијску станицу Велење (телефон 03 898 61 00) или најближу полицијску станицу, или позову телефонски број 113 или анонимни телефонски број полиције 080-1200.

Нестанак

Словенија

Елдина Дервишевић

потрага

Полиција

