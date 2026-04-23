''Кристијан Шмит напушта БиХ''

АТВ
23.04.2026 16:04

Кристијан Шмит излази из аута и хода.
Фото: АТВ

Професор Александар Врањеш рекао је да ће Кристијан Шмит крајем године напустити БиХ због одласка у пензију.

"Изгледа да и Шмит има ограничења од 68 година и мора ићи у пензију. На новембарској сесији у Савјету безбједности УН можемо очекивати да ће се отворити питање ко ће бити Шмитов насљедник", рекао је Врањеш у Бањалуци на научној расправи о теми "Република Српска и сарадња са Русијом, САД и ЕУ".

Због затварања фабрике без посла остаје 600 радника

Врањеш је навео да се Република Српска сада налази у ситуацији да има већи степен разумијевања Сједињених Држава, снажну подршку Русије, те досљедност Кине која се залаже за затварање ОХР-а, преноси "Срна".

"Република Српска ће имати потпуно нову позицију, тако да прича о демонтажи окупационе управе у БиХ у новембру може бити прилично реална", закључио је Врањеш.

Кристијан Шмит

Александар Врањеш

ОХР

Босна и Херцеговина

