Због затварања фабрике без посла остаје 600 радника

23.04.2026 15:47

Фото: Bich Tran/Pexels

Electrolux Group, шведски произвођач кућних апарата, саопштио је да ће затворити фабрику расхладних уређаја у граду Јaсзберeнu у Мађарској. Као разлоге наводе стагнацију потражње, притисак на цијене и све већа ограничења у трошковима пословања.

Затварање фабрике значиће отказ за око 600 радника, а производња ће бити обустављена најкасније до краја године.

Компанија је саопштила да ће трошкови реструктурирања износити око 600 милиона шведских круна (око 65 милиона долара) и да ће бити евидентирани у резултатима за друго тромесечје као једнократни трошак који ће утицати на оперативну добит у регионима Европе, Блиског истока и Африке, као и Азије и Пацифика. Око половине тог износа биће исплаћено у готовини.

Управа је навела да је одлука донијета након процјене пословања и потребе да се повећа ефикасност и трошковна конкурентност.

Electrolux Group планира да будућу потражњу за расхладним уређајима покрива кроз друге производне погоне и сарадњу са екстерним партнерима.

Истовремено је наглашено да ова одлука не утиче на продајне и маркетиншке активности компаније у канцеларији у Будимпешти.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

