Због затварања фабрике без посла остаје 600 радника

Electrolux Group, шведски произвођач кућних апарата, саопштио је да ће затворити фабрику расхладних уређаја у граду Јaсзберeнu у Мађарској. Као разлоге наводе стагнацију потражње, притисак на цијене и све већа ограничења у трошковима пословања.
Затварање фабрике значиће отказ за око 600 радника, а производња ће бити обустављена најкасније до краја године.
Компанија је саопштила да ће трошкови реструктурирања износити око 600 милиона шведских круна (око 65 милиона долара) и да ће бити евидентирани у резултатима за друго тромесечје као једнократни трошак који ће утицати на оперативну добит у регионима Европе, Блиског истока и Африке, као и Азије и Пацифика. Око половине тог износа биће исплаћено у готовини.
Управа је навела да је одлука донијета након процјене пословања и потребе да се повећа ефикасност и трошковна конкурентност.
Electrolux Group планира да будућу потражњу за расхладним уређајима покрива кроз друге производне погоне и сарадњу са екстерним партнерима.
Истовремено је наглашено да ова одлука не утиче на продајне и маркетиншке активности компаније у канцеларији у Будимпешти.
