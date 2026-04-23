Нове пумпе на листи за јефтиније гориво у Српској

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
На листу за поврат грађанима 10 фенинга од акциза на гориво прикључиле су се још двије бензинске пумпе у Републици Српској, име је тај број порастао на 43.
Ријеч је о пумпама "Ревеа“ д.о.о. Бања Лука и "Веми“ д.о.о. Бања Лука, саопштено је из Министарства трговине и туризма.
На ажурираној листи Министарства, у складу са склопљеним уговорима о пословно-техничкој сарадњи у реализацији Одлуке о директној подршци усљед поремећаја на тржишту нафтним дериватима, сада се налази укупно 279 продајних мјеста широм Републике Српске.
"Позив привредним субјектима за учешће у овој мјери остаје отворен током цијелог периода важења Одлуке, односно до 16. маја 2026. године, а листе укључених привредних субјеката биће редовно ажуриране по прикључивању нових учесника", поручено је из Министарства трговине и туризма.
Листу привредних субјеката који учествују у овој мјери можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.
Подсјећамо, Влада Републике Српске донијела је на 4. сједници, одржаној 1. априла 2026. године, Одлуку о директној подршци којом је прописано да правна лица, самостални предузетници и физичка лица у Републици Српској остварују право на умањење обавезе плаћања приликом куповине безоловног моторног бензина и дизел-горива у износу од 0,10 КМ по литру на бензинским пумпама у Републици Српској.
Купцима ће се умањење обрачунати директно на лицу мјеста.
Корисници који остварују умањење обавезе плаћања у износу од 0.10 КМ по литру за купљене нафтне деривате су:
Уз наведене услове, корисници треба да имају моторно возило регистровано у БиХ.
Физичко лице да би добило умањење плаћања неопходно је да добровољно да на увид идентификациони документ - личну карту.
Правна лица и самостални предузетници да би добили умањење плаћања на увид дају копије рјешења о регистрацији правног лица или рјешења о регистрацији предузетника.
Оно што је важно нагласити јесте то да је, како је то била и намјера Владе, овом мјером покривена свака регија у Републици Српској и да грађани и привредници имају могућност да користе ово умањење.
Такође, овом мјером је обухваћено и регресирано гориво, чиме се утиче и на умањење оптерећења пољопривредника у вријеме сјетве.
Ова мјера Владе Републике Српске реализује се на бензинским пумпама које посједују рјешење Министарства трговине и туризма за обављање дјелатности трговине на мало нафтним дериватима и које са Министарством закључе уговор о пословно-техничкој сарадњи.
Трговцима ће средства која по овом основу не наплате од корисника бити надокнађена из средстава Фонда солидарности Републике Српске, након достављања захтјева Министарству трговине и туризма, у складу са наведеном одлуком и закљученим уговором.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
1 ч0
Економија
3 ч0
Економија
5 ч0
Економија
6 ч0
Најновије
Тренутно на програму