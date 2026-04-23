Logo
Large banner

Нове пумпе на листи за јефтиније гориво у Српској

Аутор:

Стеван Лулић
23.04.2026 15:21

Коментари:

0
Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.
Фото: Tanjug/AP/Julio Cortez

На листу за поврат грађанима 10 фенинга од акциза на гориво прикључиле су се још двије бензинске пумпе у Републици Српској, име је тај број порастао на 43.

Ријеч је о пумпама "Ревеа“ д.о.о. Бања Лука и "Веми“ д.о.о. Бања Лука, саопштено је из Министарства трговине и туризма.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Регион

Полиција са дугим цијевима на улицама црногорског града

На ажурираној листи Министарства, у складу са склопљеним уговорима о пословно-техничкој сарадњи у реализацији Одлуке о директној подршци усљед поремећаја на тржишту нафтним дериватима, сада се налази укупно 279 продајних мјеста широм Републике Српске.

"Позив привредним субјектима за учешће у овој мјери остаје отворен током цијелог периода важења Одлуке, односно до 16. маја 2026. године, а листе укључених привредних субјеката биће редовно ажуриране по прикључивању нових учесника", поручено је из Министарства трговине и туризма.

Листу привредних субјеката који учествују у овој мјери можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.

Умањење цијене на лицу мјеста

Подсјећамо, Влада Републике Српске донијела је на 4. сједници, одржаној 1. априла 2026. године, Одлуку о директној подршци којом је прописано да правна лица, самостални предузетници и физичка лица у Републици Српској остварују право на умањење обавезе плаћања приликом куповине безоловног моторног бензина и дизел-горива у износу од 0,10 КМ по литру на бензинским пумпама у Републици Српској.

полиција-Република Српска-знак стоп

Бања Лука

Списак: Обуставља се саобраћај у бројним бањалучким улицама

Купцима ће се умањење обрачунати директно на лицу мјеста.

Ко има право на умањење

Корисници који остварују умањење обавезе плаћања у износу од 0.10 КМ по литру за купљене нафтне деривате су:

  • физичка лица (грађани) који имају пребивалиште на територији Републике Српске,
  • правна лица које имају сједиште или пословну јединицу у Републици Српској,
  • самостални предузетницу који имају сједиште или издвојену јединицу у Републици Српској.

Уз наведене услове, корисници треба да имају моторно возило регистровано у БиХ.

Физичко лице да би добило умањење плаћања неопходно је да добровољно да на увид идентификациони документ - личну карту.

Правна лица и самостални предузетници да би добили умањење плаћања на увид дају копије рјешења о регистрацији правног лица или рјешења о регистрацији предузетника.

Оно што је важно нагласити јесте то да је, како је то била и намјера Владе, овом мјером покривена свака регија у Републици Српској и да грађани и привредници имају могућност да користе ово умањење.

Такође, овом мјером је обухваћено и регресирано гориво, чиме се утиче и на умањење оптерећења пољопривредника у вријеме сјетве.

Слободан Батјаревић Цобе

Сцена

Пјевач примио пријетње по живот: ''Да спремиш цијелу касу или жив нећеш изаћи''

Ова мјера Владе Републике Српске реализује се на бензинским пумпама које посједују рјешење Министарства трговине и туризма за обављање дјелатности трговине на мало нафтним дериватима и које са Министарством закључе уговор о пословно-техничкој сарадњи.

Трговцима ће средства која по овом основу не наплате од корисника бити надокнађена из средстава Фонда солидарности Републике Српске, након достављања захтјева Министарству трговине и туризма, у складу са наведеном одлуком и закљученим уговором.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

акцизе на гориво

гориво

Поврат акциза

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сарадња ИРБРС са међународним финансијским институцијама – циљ јачање привреде Српске

Економија

Сарадња ИРБРС са међународним финансијским институцијама – циљ јачање привреде Српске

1 ч

0
Кључеви од аута

Економија

Расте продаја популарног аутомобила

3 ч

0
Џон Гинкел

Економија

Гинкел: Америчке компаније заинтересоване да улажу у БиХ

5 ч

0
Делегација Министарства финансија Републике Српске учествовала је на прољећном засједању Међународног монетарног фонда и Свјетске банке, као и Инвестиционом форуму "Small Talks", одржаним у Вашингтону.

Економија

Похваљени успјеси Српске на међународном тржишту капитала

6 ч

0

  • Најновије

15

50

Висока пећ Нове жељезаре престала са радом

15

48

Битно: Надарена и натпросјечно интелигентна дјеца

15

47

Пуцајте и убијте: Трамп издао наређење војсци

15

47

Због затварања фабрике без посла остаје 600 радника

15

43

Народ прича: Породица Ђурђевић

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner