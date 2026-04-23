Расте продаја популарног аутомобила

Француска "Рено група" објавила је да је у првом кварталу повећала приходе за 7,3 одсто у односу на исти период прошле године захваљујући расту одјељења за аутомобиле и финансијске послове.
Приходи групе порасли су на 12,53 милијарде евра са прошлогодишњих 11,68 милијарди евра.
Аутомобилско одјељење увећало је приходе за 6,5 процената, а одјељење за финансијске послове забиљежило је раст од 13 одсто, пренијела је агенција ДПА.
Групација је у првом кварталу продала укупно 546.183 аутомобила, што је пад од 3,3 процента у односу на исти период прошле године.
Поремећаји у производњи и логистици усљед неповољних временских услова погодили су марку "Дачија", док су "Рено" и "Алпин" забиљежили раст.
Матична марка "Рено" продала је 397.602 аутомобила захваљујући расту потражње за електричним и лаким комерцијалним возилима.
"Рено група" је потврдила финансијске прогнозе за 2026. годину. Компанија и даље очекује оперативну маржу од око 5,5 одсто и боље пословне резултате у другој половини године.
Из компаније је саопштено да смањење трошкова остаје приоритет за ову годину и надаље, преноси Срна.
