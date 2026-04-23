Расте продаја популарног аутомобила

23.04.2026 12:32

Кључеви од аута
Фото: pexels/P G

Француска "Рено група" објавила је да је у првом кварталу повећала приходе за 7,3 одсто у односу на исти период прошле године захваљујући расту одјељења за аутомобиле и финансијске послове.

Приходи групе порасли су на 12,53 милијарде евра са прошлогодишњих 11,68 милијарди евра.

Аутомобилско одјељење увећало је приходе за 6,5 процената, а одјељење за финансијске послове забиљежило је раст од 13 одсто, пренијела је агенција ДПА.

Групација је у првом кварталу продала укупно 546.183 аутомобила, што је пад од 3,3 процента у односу на исти период прошле године.

Поремећаји у производњи и логистици усљед неповољних временских услова погодили су марку "Дачија", док су "Рено" и "Алпин" забиљежили раст.

Катанац

Економија

Затвара се најлуксузнији хотел

Матична марка "Рено" продала је 397.602 аутомобила захваљујући расту потражње за електричним и лаким комерцијалним возилима.

"Рено група" је потврдила финансијске прогнозе за 2026. годину. Компанија и даље очекује оперативну маржу од око 5,5 одсто и боље пословне резултате у другој половини године.

Из компаније је саопштено да смањење трошкова остаје приоритет за ову годину и надаље, преноси Срна.

Прочитајте више

Да ли подижете ручну кочницу када паркирате ауто?

Савјети

Да ли при паркирању увијек треба повући ручну кочницу? Већина возача годинама прави исту грешку

2 ч

0
предсједник Савеза средњошколаца Стефан Раковић

Бања Лука

Средњошколци траже бесплатан превоз у Бањалуци: Приоритет у односу на електричне аутобусе и трамваје

3 ч

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Ауто-мото

Кинези патентирали ВЦ у аутомобилу

15 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Лакташи: Провалио у аутомобил и украо новчаник, полиција пронашла пиштоље и муницију

1 д

0

Више из рубрике

Џон Гинкел

Економија

Гинкел: Америчке компаније заинтересоване да улажу у БиХ

2 ч

0
Делегација Министарства финансија Републике Српске учествовала је на прољећном засједању Међународног монетарног фонда и Свјетске банке, као и Инвестиционом форуму "Small Talks", одржаним у Вашингтону.

Економија

Похваљени успјеси Српске на међународном тржишту капитала

3 ч

0
Нафта

Економија

Цијене нафте порасле за скоро четири одсто

14 ч

0
Соларни панели на пољу

Економија

Шта је зелени водоник и има ли будућност примјене у Српској

14 ч

0

