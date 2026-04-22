Шта је зелени водоник и има ли будућност примјене у Српској

У јеку енергетске кризе изазване сукобима на Блиском истоку стручњаци широм свијета све више разматрају алтернативе нафти и другим традиционалним енергентима.
Често се спомиње чувени зелени водоник.
Шта је то зелени водоник, да ли он може бити алтернатива нафти и има ли његова примјена будућност у Републици Српској одговарали су гости АТВ-а у емисији Битно.
Александар Латиновић, представник кластера за развој водоничних пројеката у Србији објаснио је да је такозвани зелени водоник заправо једно од рјешења за складиштење вишка енергије.
"Како обновљиви извори енергије, поготово сунце и вјетар, буду све више присутни све ће бити већи проблем са њима на тржишту. Због тога што је то варијабилни извор енергије и не може да се складишти", рекао је Латиновић.
Управо ту на сцену ступа водоник.
"Водоник нуди дугорочно складиштење енергије. Цијене (поменуте енергије) када је мања потрошња у неким дијеловима дана једнака је нули. Е, тада би требало да се укључе електролизери који ће производити зелени водоник, тај водоник би се послије складиштио и од њега би се касније производила енергија или би се даље користио у неким индустријским процесима", објаснио је Латиновић и наставио:
"То је битно и за привреду која се бави обновљивим изворима енергије зато што је повећана потражња за енергијом и у тим часовима и значи да цијена више неће бити једнака нули".
Додаје да је водоник тренутно једино препознато рјешење које ће моћи енергију, такорећи, из прољећа да пребаци у зиму, односно у период смањене производње из солара.
"Буквално, из зелене енергије из солара и вјетра производите помоћу електролизера водоник. Зато је зелени водоник, а послије тога га складиштите и користите када обновљивих извора има у мањој мјери", појашњава за АТВ Латиновић.
Иако је, како тврди Латиновић, зелени водоник будућност, у овом тренутку није комерцијално исплативо да он замијени неке друге енергенте попут угља и гаса.
"Он није рјешење да замијени неку врсту енергије, него је рјешење за складиштење. На примјер, да бисте користили водоник ви примарно морате да уложите у друге врсте енергије, као што су солар и вјетар, а онда када имате вишкова те енергије ту енергију складиштите у водоник и онда можете да замијените енергију која долази из угља и природног гаса", објаснио је Латиновић за АТВ.
Додаје да, на примјер, угаљ који се користи за енергију постаје све лошији, тако да земље морају да се окрећу другим енергентима.
"Шта ће то да буде не могу са сигурношћу да тврдим. Да ли ће то бити нуклеарна енергија, или обновљиви извори енергије..." рекао је и додао да је он лично заговорник соларне ненергије и енергије произведене из вјетра.
Алтернатива би могла бити и водонична горива.
"Водонична горива - то су метанол и амонијак. Тако да су то неке будућности. Зато што је цијена за улагања у та постројења тренутно јако висока. Предвиђа се да ће та цијена у наредних 5-10 година пасти 4 пута и можемо да кажемо да ће технологија водоника тада бити примјењива. У овом тренутку то је само будућност, али ја вјерујем да је то нешто што долази", рекао је Латиновић.
