Колике су плате касира у Њемачкој

22.04.2026 17:57

Зараде у сектору малопродаје у Њемачкој посљедњих година су у порасту, а најновији подаци откривају колико зарађују касири, продавци и менаџери у једном од највећих дисконтних ланаца.

Анализа информација које су запослени објавили на платформи Кунуну показује да су примања у 2026. години већа него раније, али да су праћена убрзаним темпом рада и већим захтјевима према запосленима.

Зараде касира и продаваца

Касири у просјеку остварују годишњу бруто зараду од око 33.200 евра, што је приближно 2.766 евра мјесечно. То представља повећање од око четири одсто у односу на 2024. годину.

Продавци који имају формално образовање могу рачунати на нешто виша примања, односно преко 3.000 евра бруто мјесечно.

Плате на руководећим позицијама

Разлике у зарадама постају знатно израженије на вишим позицијама.

Управници продавница у просјеку зарађују око 5.300 евра бруто мјесечно, док регионални менаџери продаје могу да достигну око 7.750 евра.

Највеће плате биљеже ИТ стручњаци, пројектни менаџери у овом сектору могу имати примања и до 8.500 евра мјесечно.

Минимална сатница изнад законског нивоа

Овај трговински ланац издваја се и по томе што нуди почетну сатницу вишу од законског минимума. Док минимална зарада износи око 13,90 евра по сату, почетна сатница у компанији креће се од најмање 15 евра.

Таква основица најчешће важи за касире и раднике који раде на допуни робе, уз могућност повећања зараде у зависности од искуства и локације.

Добра плата, али и велики захтјеви

Иако су примања конкурентна, рад у трговини често подразумијева интензиван темпо.

Због мањег броја запослених у продавницама, радници обављају више различитих послова, од рада на каси, преко допуњавања полица, до управљања аутоматима за амбалажу.

Према наводима радника, високе зараде често прате стрес и велики притисак.

На платформама за оцјењивање послодаваца истиче се да се очекује висока продуктивност у кратком временском периоду, нарочито у вријеме већих гужви.

Да ли се посао исплати?

За поједине запослене овакав начин рада представља прилику за сигурну зараду и напредовање, док другима интензивни услови могу бити превише захтјевни.

Једно је јасно, плате у малопродаји расту, али са собом доносе и све већа очекивања од радника, преноси "Феникс Магазин".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

