Logo
Large banner

Нафта кренула "Дружбом"

22.04.2026 13:09

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Sven Kaestner

Компанија "Укртранснафта", оператер нафтовода "Дружба", почела је да прима сирову нафту из Бјелорусије, објавила је мађарска нафтна група МОЛ.

- МОЛ очекује да ће прве пошиљке сирове нафте након поновног покретања украјинског дијела нафтовода стићи у Мађарску и Словачку најкасније до сутра - наводи се у саопштењу.

У објави се додаје да је транзит нафте поново покренут у подне.

Украјина је 27. јануара обуставила проток руске нафте кроз свој дио нафтовода "Дружба" због, како је наведено, "оштећења на систему".

Подијели:

Тагови :

Дружба

Гасовод

Украјина

Мађарска

Нафта

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Гигант у проблему: "Луфтханза" укида 20.000 летова

Економија

Гигант у проблему: "Луфтханза" укида 20.000 летова

58 мин

0
Ко има највећу, а ко најмању зараду? Ево колика је просјечна плата у Српској

Економија

Ко има највећу, а ко најмању зараду? Ево колика је просјечна плата у Српској

1 ч

0
Након 130 година рада: Вечерас гашење високе пећи у Жељезари Зеница

Економија

Након 130 година рада: Вечерас гашење високе пећи у Жељезари Зеница

3 ч

1
Украјина спремна да обнови испоруке нафте преко "Дружбе"?

Економија

Украјина спремна да обнови испоруке нафте преко "Дружбе"?

4 ч

0

  • Најновије

13

27

Зашто није почело суђење за стравичну несрећу у Бањалуци?

13

19

"Идиоте, шта мислиш да си у својој кући": Тенисер из БиХ се замало обрачунао с навијачем

13

09

Нафта кренула "Дружбом"

13

02

"Филмска прича": Мелина мужа мултимилионера упознала у таксију

12

57

Кошарац: СНСД и његови представници не блокирају, већ штите своја национална права

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner