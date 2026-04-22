Нафта кренула "Дружбом"

Коментари:0
Компанија "Укртранснафта", оператер нафтовода "Дружба", почела је да прима сирову нафту из Бјелорусије, објавила је мађарска нафтна група МОЛ.
- МОЛ очекује да ће прве пошиљке сирове нафте након поновног покретања украјинског дијела нафтовода стићи у Мађарску и Словачку најкасније до сутра - наводи се у саопштењу.
У објави се додаје да је транзит нафте поново покренут у подне.
Украјина је 27. јануара обуставила проток руске нафте кроз свој дио нафтовода "Дружба" због, како је наведено, "оштећења на систему".
Економија
58 мин0
Економија
1 ч0
Економија
3 ч1
Економија
4 ч0
Најновије
13
27
13
19
13
09
13
02
12
57
Тренутно на програму