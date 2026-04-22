Лажне дојаве о бомбама у 17 школа

Дојаве о постављеним бомбама упућене су јутрос на адресе 17 школа у више општина Средњобосанског кантона /СБК/, због чега су ученици и запослени евакуисани, али је полиција прегледима објеката утврдила да су биле лажне.
Оперативни центар Министарства унутрашњих послова СБК у периоду од 7.25 до 10.00 часова добио је пријаве из полицијских станица Јајце, Травник, Доњи Вакуф, Бугојно, Горњи Вакуф-Ускопље, Витез, Крешево, Фојница, Нови Травник, Бусовача и Кисељак, након што су директорима школа путем електронске поште стигле пријетње о постављеним експлозивним направама.
Пријаве су се односиле на 15 средњих и двије основне школе, а полицијски службеници су одмах по пријему информација изашли на терен, извршили евакуацију и спровели контрадиверзионе прегледе, којима је у свим случајевима утврђено да је ријеч о лажним дојавама, саопштено је из МУП-а СБК.
Полиција истовремено спроводи додатне провјере и у другим школама на подручју кантона, с циљем утврђивања евентуалних сличних пријава, док се у сарадњи са Кантоналним тужилаштвом, Федералном управом полиције и другим безбједносним агенцијама предузимају интензивне мјере на идентификацији и проналаску починилаца.
