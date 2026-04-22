Logo
Large banner

Лажне дојаве о бомбама у 17 школа

Аутор:

АТВ
22.04.2026 13:51

Коментари:

0
Ротација полиције Републике Српске
Фото: ATV

Дојаве о постављеним бомбама упућене су јутрос на адресе 17 школа у више општина Средњобосанског кантона /СБК/, због чега су ученици и запослени евакуисани, али је полиција прегледима објеката утврдила да су биле лажне.

Оперативни центар Министарства унутрашњих послова СБК у периоду од 7.25 до 10.00 часова добио је пријаве из полицијских станица Јајце, Травник, Доњи Вакуф, Бугојно, Горњи Вакуф-Ускопље, Витез, Крешево, Фојница, Нови Травник, Бусовача и Кисељак, након што су директорима школа путем електронске поште стигле пријетње о постављеним експлозивним направама.

Пријаве су се односиле на 15 средњих и двије основне школе, а полицијски службеници су одмах по пријему информација изашли на терен, извршили евакуацију и спровели контрадиверзионе прегледе, којима је у свим случајевима утврђено да је ријеч о лажним дојавама, саопштено је из МУП-а СБК.

Полиција истовремено спроводи додатне провјере и у другим школама на подручју кантона, с циљем утврђивања евентуалних сличних пријава, док се у сарадњи са Кантоналним тужилаштвом, Федералном управом полиције и другим безбједносним агенцијама предузимају интензивне мјере на идентификацији и проналаску починилаца.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дојаве о бомби у школама

Бомба

Школа

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner