Logo
Large banner

Дојаве о постављеним бомбама: На мејл ових школа стигле пријаве о експлозивним направама

Аутор:

АТВ
20.04.2026 10:19

Коментари:

0
Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

У више школа на подручју Херцеговачко-неретванског кантона у понедјељак ујутро запримљене су дојаве о постављеним експлозивним направама, због чега су на терен одмах упућени полицијски службеници и покренуте безбједносне процедуре.

Дојаве су путем имејла запримљене у 7.15 часова у Средњој школи Владимира Павловића у Чапљини, као и у Средњој политехничкој школи у Мостару.

„Накнадно су дојаве пристигле и за Другу гимназију Мостар (Сјеверни логор), Средњошколски центар Коњиц, Средњу школу Јабланица, Медицинску школу сестара милосрдница Мостар, Музички центар Павароти Мостар, Средњу школу Столац, Основну школу Силвија Страхимира Крањчевића (Бијели бријег) те Основну школу Неум“, рекла је за Фену портпаролка МУП-а ХНЖ-а Илијана Милош.

Према њеним ријечима, све наведене локације су осигуране, а у току су контрадиверзиони прегледи.

„Прва дојава запримљена је у 7.15 часова, у вријеме када настава још није била започела, док је у школама у којима је настава већ била у току она одмах прекинута ради безбједности ученика и запослених, који су потом евакуисани“, додала је портпаролка МУП-а, истичући да ће више информација бити познато након окончања безбједносних прегледа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

дојава о бомби

Школа

Бомба

Мостар

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

11

56

Радост и понос: Народна скупштина засијала у бојама тробојке

11

55

Нова трагедија у Српској: Мотоциклиста погинуо код Прњавора

11

51

Заводи на сваком кораку: Немирне груди су опет њен главни адут

11

51

Скандал у Другој лиги ФБиХ: Утакмица прекинута послије само 3 минуте игре

11

33

Премије за млијеко: Министарство исплатило више од 3 милиона марака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner