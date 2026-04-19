Амбасада БиХ учествовала на Европском омладинском културном фестивалу у Пекингу

19.04.2026 09:53

Фото: Ustupljena fotografija

Амбасада БиХ у Кини представила је културну и туристичку понуду наше земље на „Европском омладинском културном фестивалу 2026“, одржаном 18. априла на тргу Џиншанјуан у Пекингу.

Овај цјелодневни догађај окупио је више хиљада посјетилаца с циљем јачања међукултурног дијалога и пријатељства између младих из Кине и европских земаља. На фестивалу је учествовало седамнаест амбасада акредитованих у Кини, које су своје земље представиле кроз националне штандове, културне програме и интерактивне активности.

Штанд Босне и Херцеговине привукао је велику пажњу посјетилаца и медија, који су имали прилику да се упознају са традиционалним народним ношњама, сувенирима и домаћим слаткишима, као и са туристичким потенцијалима земље. Посебан допринос дали су студенти из БиХ који студирају кинески језик у Кини – кроз радионице, игре и разговоре са најмлађима приближили су културу и традицију БиХ.

Амбасадор БиХ у Кини, Синиша Берјан, обратио се присутнима током отварања фестивала, а потом одржао и презентацију о културном насљеђу и туристичким атракцијама БиХ, прилагођену дјеци. Као специјални гост, учесницима се обратио и познати путописац Роберт Дацешин, који је говорио о својим путовањима, као и о значају туризма и културе у повезивању народа.

Берјан током обраћања присутнима

Програм фестивала обухватио је бројне активности – од сусрета са дипломатама и креативних радионица до сценских наступа и изложби посвећених култури и писмености.

Учешће БиХ на овом догађају потврдило је опредијељеност земље ка јачању културне сарадње, промоцији разноликости и изградњи мостова пријатељства међу младима широм свијета.

