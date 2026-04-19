Једете у погрешно вријеме? Ово може бити разлог зашто не мршавите

У мору савјета о мршављењу који долазе и пролазе, ријетко који успије да опстане. Управо зато нова студија скреће пажњу на нешто што дјелује готово банално, али има озбиљан ефекат, није пресудно само шта једете, већ када то радите.
Истраживачи из Барселоне пратили су више од 7.000 људи између 40 и 65 година и дошли до закључка који мијења перспективу. Они који вечерају раније, доручкују раније и не једу између та два оброка имају нижи индекс тјелесне масе, и то чак и након пет година. Другим ријечима, тијело очигледно памти ритам.
Продужен ноћни пост и рани доручак праве разлику
Кључна ствар коју су издвојили није рестрикција хране, већ размак између оброка. Што је ноћни пост дужи, односно период без хране између вечере и доручка, то су резултати бољи.
"Наши резултати, у складу са другим истраживањима, указују на то да продужен ноћни пост може помоћи у одржавању здраве тјелесне тежине, посебно ако је праћен раном вечером и раним доручком", објашњава епидемиолошкиња Лусијана Понс-Муцо.
Оно што стоји иза тога није тренд, већ биологија. Наше тијело функционише по циркадијалном ритму, унутрашњем сату који регулише када смо будни, када одмарамо и како трошимо енергију.
"Сматрамо да је разлог у томе што је раније уношење хране усклађеније са циркадијалним ритмом, што омогућава боље сагоријевање калорија и регулацију апетита", додаје она.
Прескакање доручка не ради оно што мислите
Један од занимљивијих налаза односи се на људе који прескачу доручак, што је честа стратегија за мршављење. Испоставило се да то не даје резултате какве многи очекују.
Код једне групе мушкараца, који су први оброк јели тек послије 14 часова и постили и до 17 сати, није примијећен значајан утицај на тјелесну тежину.
"Код ове групе мушкараца, прескакање доручка није имало ефекта на тјелесну тежину", каже епидемиолошкиња Камиј Ласал.
Тијело боље функционише када прати ритам
Истраживачи вјерују да је кључ у томе што овакав начин исхране боље прати природне процесе у тијелу, од регулације инсулина до начина на који се складишти маст. Такође, постоји и веза са сном, јер правилно распоређени оброци могу допринијети квалитетнијем одмору.
Студија не доказује директан узрок и посљедицу, али повезаност је јасна, они који једу раније и праве дуже паузе између оброка дугорочно имају стабилнију тјелесну тежину.
Није важно само шта једете, већ вријеме
Ова истраживања дио су ширег правца који се назива хрононутриција, области која се не бави само избором хране, већ и временом када је уносимо.
"Наше истраживање је дио области хрононутриције, која проучава не само шта једемо, већ и када и колико често једемо" објашњава епидемиолошкиња Ана Паломар-Крос, преноси Она.рс
Суштина је једноставна, али често занемарена, тијело не реагује исто на оброк ујутру и увече. Када једете може бити једнако важно као и шта једете.
И можда је управо то најједноставнија промјена коју можете да направите, без дијета, без одрицања, само помјерите вријеме оброка и пустите тијело да ради оно за шта је већ програмирано.
