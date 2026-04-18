Тражите салату која иде уз све врсте меса с роштиља? Испробајте овај рецепт

18.04.2026 10:06

Фото: Pexel/Nuri's Faith

Роштиљ је незаобилазан дио дружења уз сунчано и ведро вријеме у којем можемо уживати овог викенда, а уз сочно месо увијек иде и свјежа, укусна салата.

Роштиљ салата је лагана, освјежавајућа и брзо се припрема, а савршено употпуњује сваки залогај с роштиља. Комбинација свјежег поврћа, маслиновог уља и благих зачина даје јој посебан мирис и укус који сви воле.

Састојци:

3-4 свјежа парадајза

2 паприке (по могућности црвена и зелена)

1 већи црвени лук

1 свјежи краставац

шака першуна

2-3 кашике маслиновог уља

1 кашика сирћета (или лимунов сок)

со и бибер по укусу

Припрема:

Парадајз исијеците на крупније коцке. Паприке очистите и нарежите на траке или коцкице. Лук исијеците на танке полумјесеце (ако је јак, можете га кратко испрати водом). Краставац огулите (по жељи) и нарежите на колутове.

Першун ситно насјецкајте. Све састојке ставите у већу зд‌јелу. Додајте маслиново уље, сирће (или лимун), со и бибер. Лагано промијешајте да се све сједини.

Оставите салату 10–15 минута прије сервирања да пусти сок и упије зачине. Можете додати и фета сир или млади сир за богатији укус.

(Кликс)

