Тражите салату која иде уз све врсте меса с роштиља? Испробајте овај рецепт

Аутор:АТВ
Коментари:0
Роштиљ је незаобилазан дио дружења уз сунчано и ведро вријеме у којем можемо уживати овог викенда, а уз сочно месо увијек иде и свјежа, укусна салата.
Роштиљ салата је лагана, освјежавајућа и брзо се припрема, а савршено употпуњује сваки залогај с роштиља. Комбинација свјежег поврћа, маслиновог уља и благих зачина даје јој посебан мирис и укус који сви воле.
Састојци:
3-4 свјежа парадајза
2 паприке (по могућности црвена и зелена)
1 већи црвени лук
1 свјежи краставац
шака першуна
2-3 кашике маслиновог уља
1 кашика сирћета (или лимунов сок)
со и бибер по укусу
Припрема:
Парадајз исијеците на крупније коцке. Паприке очистите и нарежите на траке или коцкице. Лук исијеците на танке полумјесеце (ако је јак, можете га кратко испрати водом). Краставац огулите (по жељи) и нарежите на колутове.
Першун ситно насјецкајте. Све састојке ставите у већу здјелу. Додајте маслиново уље, сирће (или лимун), со и бибер. Лагано промијешајте да се све сједини.
Оставите салату 10–15 минута прије сервирања да пусти сок и упије зачине. Можете додати и фета сир или млади сир за богатији укус.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
35
12
34
12
18
12
14
12
04
Тренутно на програму