Риба коју најчешће купујете је заправо "најнездравија"

17.04.2026 21:32

На први поглед, питање "која је риба најнездравија" дјелује као да има једноставан одговор, али у стварности, ситуација није тако црно-бијела. Риба се генерално сматра једном од најздравијих намирница, али одређене врсте и начини припреме могу је учинити знатно мање пожељном у свакодневној исхрани.

Маснија риба: здрава, али калоричнија

Када је ријеч о "нездравој", многи људи прво помисле на количину масти. Лосос, скуша и харинга се истичу у овој категорији.

Ове врсте су богате омега-3 масним киселинама, које изузетно благотворно дјелују на срце и мозак, због чега се заправо сматрају веома здравим избором.

Међутим, због већег процента масти, оне су такође калоричније у поређењу са бијелом рибом попут ослића или бакалара. То не значи да их треба избјегавати, већ само конзумирати умјерено, посебно за људе који пазе на унос калорија.

Риба са више живе и токсина

Ако тражимо рибу која би се могла означити као "најнездравија" у ужем смислу, фокус се помјера на присуство тешких метала, прије свега живе.

Веће грабљивице, попут туне, сабљарке и ајкуле, акумулирају више живе јер се налазе на врху ланца исхране.

Редовна и прекомјерна конзумација ових врста може бити штетна, посебно за труднице и дјецу, па стручњаци препоручују умјереност и разноликост у избору рибе.

Проблем често није риба, већ припрема

Често оно што чини рибу мање здравом није сама врста, већ начин припреме. Пржена риба, посебно у системима брзе хране, губи дио своје хранљиве вриједности, док истовремено апсорбује велике количине уља и нездравих масти.

Пржена или печена риба, посебно када се служи са тешким прилозима, може бити знатно лошији избор од исте рибе припремљене на роштиљу или у рерни.

Па ко се сматра најпроблематичнијим избором?

Ако бисмо издвојили категорије које се најчешће сматрају најмање пожељним, то су:

крупне грабљиве рибе са високим садржајем живе (као што је сабљарка и сличне врсте)

индустријски прерађени рибљи производи

пржена риба, преноси Курир.

