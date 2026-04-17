Слатка пита боља од торте – јефтина, укусна и прави се зачас

Ова јефтина слатка пита с јабукама и орасима прави се за тили час и буквално нестаје с тањира.
Кад вам се једе нешто врхунски, а у кући имате само неколико јабука и коре, ово је једини рецепт који вам је потребан. Ова јефтина слатка пита спрема се за свега неколико минута, а мирис који ће се проширити у вашем дому док се пече не може се мјерити ни са најлуксузнијим посластичарницама.
Не захтјева никакво кулинарско умеће, а резултат је толико врхунски да ће вас сви гости одмах питати за рецепт.
Ова пита је идеална и за дане поста, али и за све оне тренутке када вам се једе нешто слатко, а немате много намирница у кући.
Састојци за слатку питу:
- 1 паковање кора за питу
- 600 г ренданих јабука
- 200 г мљевених ораха
- 200 г шећера
- 2 ванилин шећера
- мало цимета
- 50 мл уља
- 100 мл воде или киселе воде
- шећер у праху за посипање
Припрема пите:
Јабуке изрендати, додати шећер, ванилин шећер и цимет па промијешати. Уље и воду помјешати. Одвојити по три коре за један ролат. На прву кору ставити двије кашике, а на другу једну кашику мјешавине уља и воде, премазати. Трећу кору посути мљевеним орасима па ставити 3-4 кашике фила. Одозго посути мало ораха поново. Поновите поступак док не утрошите све коре.
Увијте ролате и ставите их у плех обложен папиром за печење. Ролате премажите мјешавином уља и воде. Пећи око 20 минута на 180°Ц. Охлађене ролате исјеците и поспите прах шећером.
Како да кора пуца под прстима, а пита унутра остане сочна
Ако желите да ваша слатка пита споља буде невјероватно хрскава, а изнутра остане сочна, тајна је у киселој води. Умјесто обичне воде, у мјешавину с уљем увијек додајте киселу – мјехурићи ће учинити да коре буду ваздушастије и да се не залијепе током печења.
Такође, пет минута прије краја печења, можете ролате још једном лагано попрскати хладном водом, што ће пити дати онај препознатљиви домаћи изглед.
Један трик чини да фил буде као најфинији крем
Многи при припреми гријеше па превише исцједе јабуке након рендања, мислећи да ће пита бити гњецава. Не радите то. Јабуке треба да задрже свој сок, јер ће он, у комбинацији с мљевеним орасима, направити најлепши кремасти фил током печења.
Ако су јабуке баш превише воденасте, радије додајте кашику гриза у смјесу – он ће упити вишак влаге, а пита ће остати богата и мирисна.
Јефтина слатка пита која увек успијева
На крају, не требају вам скупи састојци да бисте направили нешто стварно добро. Ова јефтина слатка пита је доказ да се уз мало труда и неколико основних намирница добија врхунски десерт који сви воле.
Било да постите или само желите нешто слатко на брзину, ово је рецепт који увијек пролази и који ћете сигурно често понављати, пише Супер жена
