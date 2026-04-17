Ученица петог разреда школе у Кахраманмарашу, гдје је ученик осмог разреда у сриједу убио деветоро дјеце и наставницу математике Ајлу, и даље се не опоравља од трауме након што је тешко наоружани дјечак упао у учионицу и отворио ватру.
Дјевојчица Ф. Ц. присјетила се драматичних тренутака и рекла да више никада не жели да иде у школу.
– Ушао је у учионицу и рекао нешто попут: „Нема излаза!“ Није говорио на турском, говорио је на енглеском – испричала је дјевојчица.
Она се с другим учеником скривала испод стола док је нападач пуцао по учионици. У једном тренутку успјела је доћи до прозора и скочила, при чему је повриједила ногу.
Након лијечења у болници, отпуштена је на кућно лијечење, али и даље не може да се опорави од шока.
– Ушао је и почео да пуца на све. Мој друг ме је заштитио својим тијелом. Њега је погодио… срећом, жив је… оперисан је и рекли су ми да је с интензивне његе пребачен на одјељење – казала је дјевојчица, која је, како се наводи, преко ноћи била приморана да одрасте.
Додаје да је инстинктивно скочила кроз прозор како би се спасила.
– Видјела сам двоје како скачу и онда сам и ја скочила… нас троје је скочило док је он убијао у другој учионици… нога ме је јако бољела. Замјеник директора је дотрчао, одвео ме и сакрио у школски аутобус – испричала је потресено.
Каже да је толико уплашена да више не жели напуштати кућу.
– Уплашена сам. Не желим напоље, никада више не желим ићи у школу… школа нам је близу куће… плашим се да ће се неко поново појавити. Дошао је у нашу учионицу и рекао да излаза нема… сада све то сањам. Због тих ријечи више не желим у школу. Не желим ни у своју кућу… остаћу код баке – рекла је дјевојчица.
Ф. Ц. је казала да је о смрти својих другара и наставнице сазнала у болници. Једна од убијених дјевојчица била јој је блиска пријатељица.
– Много сам вољела Белинај. Била је прелијепа дјевојчица. Сједиле смо заједно у клупи… куповале смо једна другој наруквице… Карем је такође страдао, био је јако популаран у разреду и увијек нас је засмијавао. Наставница Ајла је била дивна, сви смо је вољели. Прије нисам вољела математику, али сам је због ње завољела – испричала је.
Подсјећамо, четрнаестогодишњак је у сриједу дошао у школу с пет пиштоља и седам оквира муниције те отворио ватру на ученике и наставнике. У нападу је убијено десет особа, а најмање 16 је рањено. Двоје повријеђених и даље је у тешком стању.
Након напада полиција је ухапсила његове родитеље. Отац је бивши полицајац и некада је радио као главни инспектор, док је мајка наставница.
Два дана прије напада, отац је дјечака одвео у стрељану и снимао га како пуца у мете.
