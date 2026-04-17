Потресно свједочење д‌јевојчице након масакра у школи: "Ушао је и почео да пуца на све, мој друг ме је заштитио својим тијелом"

17.04.2026 18:45

Ученици бјеже из школе кроз прозор током масакра у Турској
Ученица петог разреда школе у Кахраманмарашу, гдје је ученик осмог разреда у сриједу убио деветоро дјеце и наставницу математике Ајлу, и даље се не опоравља од трауме након што је тешко наоружани дјечак упао у учионицу и отворио ватру.

Дјевојчица Ф. Ц. присјетила се драматичних тренутака и рекла да више никада не жели да иде у школу.

– Ушао је у учионицу и рекао нешто попут: „Нема излаза!“ Није говорио на турском, говорио је на енглеском – испричала је дјевојчица.

Друг је спасио

Она се с другим учеником скривала испод стола док је нападач пуцао по учионици. У једном тренутку успјела је доћи до прозора и скочила, при чему је повриједила ногу.

Турска пуцњава школа

Свијет

Тинејџеру који је починио масакр у турској школи узор био масовни убица

Након лијечења у болници, отпуштена је на кућно лијечење, али и даље не може да се опорави од шока.

– Ушао је и почео да пуца на све. Мој друг ме је заштитио својим тијелом. Њега је погодио… срећом, жив је… оперисан је и рекли су ми да је с интензивне његе пребачен на одјељење – казала је дјевојчица, која је, како се наводи, преко ноћи била приморана да одрасте.

Бијег кроз прозор

Додаје да је инстинктивно скочила кроз прозор како би се спасила.

– Видјела сам двоје како скачу и онда сам и ја скочила… нас троје је скочило док је он убијао у другој учионици… нога ме је јако бољела. Замјеник директора је дотрчао, одвео ме и сакрио у школски аутобус – испричала је потресено.

Каже да је толико уплашена да више не жели напуштати кућу.

Турска пуцњава школа

Свијет

Језиви детаљи масакра у школи: Наставница убијена док је покушавала да заштити ученике

– Уплашена сам. Не желим напоље, никада више не желим ићи у школу… школа нам је близу куће… плашим се да ће се неко поново појавити. Дошао је у нашу учионицу и рекао да излаза нема… сада све то сањам. Због тих ријечи више не желим у школу. Не желим ни у своју кућу… остаћу код баке – рекла је дјевојчица.

Ф. Ц. је казала да је о смрти својих другара и наставнице сазнала у болници. Једна од убијених дјевојчица била јој је блиска пријатељица.

– Много сам вољела Белинај. Била је прелијепа дјевојчица. Сједиле смо заједно у клупи… куповале смо једна другој наруквице… Карем је такође страдао, био је јако популаран у разреду и увијек нас је засмијавао. Наставница Ајла је била дивна, сви смо је вољели. Прије нисам вољела математику, али сам је због ње завољела – испричала је.

Крвави напад

Подсјећамо, четрнаестогодишњак је у сриједу дошао у школу с пет пиштоља и седам оквира муниције те отворио ватру на ученике и наставнике. У нападу је убијено десет особа, а најмање 16 је рањено. Двоје повријеђених и даље је у тешком стању.

Након напада полиција је ухапсила његове родитеље. Отац је бивши полицајац и некада је радио као главни инспектор, док је мајка наставница.

Два дана прије напада, отац је дјечака одвео у стрељану и снимао га како пуца у мете.

Прочитајте више

Расте број жртава пуцњаве у Турској: Преминуло дијете

Свијет

Расте број жртава пуцњаве у Турској: Преминуло дијете

12 ч

0
Испливали потресни снимци дјечака који је убијао у школи: Пуцао у стрељани, чудни снимци из учионице

Свијет

Испливали потресни снимци дјечака који је убијао у школи: Пуцао у стрељани, чудни снимци из учионице

23 ч

0
Полиција и хитна помоћ испред школе у Турској гдје се догодила пуцњава

Свијет

Још једна жртва након масакра у школи у Турској: Дјечак (14) пуцао из очевог пиштоља

1 д

1
Полиција и хитна помоћ испред школе у Турској гдје се догодила пуцњава

Свијет

Тинејџеру који је починио масакр у турској школи узор био масовни убица

1 д

0

Више из рубрике

Полиција Њемачке

Свијет

Ужас у возу! Машиновођа пронашао 20 тарантула

3 ч

0
Мушкарац на пумпи точи гориво и резервоар аута.

Свијет

Цијене нафте нагло пале након отварања Хормушког мореуза

3 ч

0
Авион

Свијет

Хаос на небу: Пилоти мјаукали и лајали на контролу лета

4 ч

0
Цвијановићеву дочекао је министар спољних послова Турске Хакан Фидан

Свијет

Цвијановићеву у Анталији срдачно дочекао шеф турске дипломатије

4 ч

0

