Језиви детаљи масакра у школи: Наставница убијена док је покушавала да заштити ученике

Наставница математике Ајла Кара једна је од девет жртава напада на школу у центру Кахраманмараша на југоистоку Турске.
Наставница је према наводима локалних медија, својим тијелом бранила своје ученике од помахниталог осмака Исе Араса Мерсинлија који је ушао у школу између двије смјене и почео да пуца. Свједоци су изјавили да се Ајла без оклијевања бацила пред своје ученике када је нападач ушао у учионицу након чега је погођена са више метака. Ученици који су преживјели напад испричали су да је покушала да заустави метке својим тијелом.
Министар унутрашњих послова Мустафа Чифтчиј рекао је да је четрнаестогодишњи ученик осмог разреда, који је похађао школу у поподневној смјени, ушао око 13.30 у једну, а потом у другу учионицу са оружјем које је донио од куће и отворио ватру.
Осталих осам жртава су ученици, док је 13 ђака повријеђено, а троје од њих се према посљедњим информацијама бори за живот.
Ученик осмог разреда, који је починио масакр, пронађен је мртав. Напад није класификован као терористички док су родитељи нападача приведени.
- Троје повријеђених је у критичном стању. Изражавам саучешће породицама свих ученика и наставника који су погинули у овом гнусном нападу. Изражавам саучешће нашој нацији. Такође се молим Богу за брз опоравак свих повријеђених који се тренутно лијече у нашим болницама. Овај инцидент је појединачни чин који је починио ученик и није терористички акт. Стога желим још једном да изразим колико смо дубоко ожалошћени због оваквог догађаја јуче у Шанлиурфи и данас у Марашу - рекао је министар.
Полиција је затекла Мерсинлија без знакова живота.
- Нападач је пуцао у себе током напада. Није познато да ли је у питању било самоубиство или је себе случајно упуцао. Његов отац је бивши полицајац. Сумњамо да је узео његово оружје. Дошао је са пет пиштоља и седам оквира и ушао у двије учионице - рекао је гувернер Мукерем Унлуер.
Тијело нападача изнијето је из школе у црној врећи и унијето у оклопно полицијско возило. На снимцима који круже на друштвеним мрежама види се да је гомила која је чекала испред школе покушала да заустави возило које је уз доста муке успјело да се пробије.
Ово је иначе други напад на школу у Турској за мање од 48 сати. Полиција је у понедјељак, реаговала на дојаву у пуцњави у техничкој школи у Сивереку на југу Турске. Нападач, идентификован као деветнаестогодишњи Омер Кет, ушао је у школски комплекс наоружан сачмарицом и почео да пуца насумично, изазвавши панику међу ученицима и запосленима, а повријеђено је 16 особа.
