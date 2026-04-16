Језиви детаљи масакра у школи: Наставница убијена док је покушавала да заштити ученике

16.04.2026 07:01

Полиција и хитна помоћ испред школе у Турској гдје се догодила пуцњава
Фото: Tanjug / AP / IHA

Наставница математике Ајла Кара једна је од девет жртава напада на школу у центру Кахраманмараша на југоистоку Турске.

Наставница је према наводима локалних медија, својим тијелом бранила своје ученике од помахниталог осмака Исе Араса Мерсинлија који је ушао у школу између двије смјене и почео да пуца. Свједоци су изјавили да се Ајла без оклијевања бацила пред своје ученике када је нападач ушао у учионицу након чега је погођена са више метака. Ученици који су преживјели напад испричали су да је покушала да заустави метке својим тијелом.

илу-мрави-16032026

Свијет

Мрави одговорни за неколико саобраћајних несрећа у Њемачкој

Осмак ушао у школу са оружјем и отворио ватру

Министар унутрашњих послова Мустафа Чифтчиј рекао је да је четрнаестогодишњи ученик осмог разреда, који је похађао школу у поподневној смјени, ушао око 13.30 у једну, а потом у другу учионицу са оружјем које је донио од куће и отворио ватру.

Осталих осам жртава су ученици, док је 13 ђака повријеђено, а троје од њих се према посљедњим информацијама бори за живот.

Ученик осмог разреда, који је починио масакр, пронађен је мртав. Напад није класификован као терористички док су родитељи нападача приведени.

Винисијус

Фудбал

Спектакл у Њемачкој: Седам голова, црвени картон и Бајерн у полуфиналу Лиге шампиона

- Троје повријеђених је у критичном стању. Изражавам саучешће породицама свих ученика и наставника који су погинули у овом гнусном нападу. Изражавам саучешће нашој нацији. Такође се молим Богу за брз опоравак свих повријеђених који се тренутно лијече у нашим болницама. Овај инцидент је појединачни чин који је починио ученик и није терористички акт. Стога желим још једном да изразим колико смо дубоко ожалошћени због оваквог догађаја јуче у Шанлиурфи и данас у Марашу - рекао је министар.

Оружје донио од куће – отац бивши полицајац

Полиција је затекла Мерсинлија без знакова живота.

- Нападач је пуцао у себе током напада. Није познато да ли је у питању било самоубиство или је себе случајно упуцао. Његов отац је бивши полицајац. Сумњамо да је узео његово оружје. Дошао је са пет пиштоља и седам оквира и ушао у двије учионице - рекао је гувернер Мукерем Унлуер.

Хормушки мореуз

Свијет

Иран има услов за отварање Ормуског мореуза?

Тијело нападача изнијето је из школе у црној врећи и унијето у оклопно полицијско возило. На снимцима који круже на друштвеним мрежама види се да је гомила која је чекала испред школе покушала да заустави возило које је уз доста муке успјело да се пробије.

Други напад на школу у Турској за мање од 48 сати

Ово је иначе други напад на школу у Турској за мање од 48 сати. Полиција је у понедјељак, реаговала на дојаву у пуцњави у техничкој школи у Сивереку на југу Турске. Нападач, идентификован као деветнаестогодишњи Омер Кет, ушао је у школски комплекс наоружан сачмарицом и почео да пуца насумично, изазвавши панику међу ученицима и запосленима, а повријеђено је 16 особа.

Прочитајте више

Апартман хотел соба просторија

Савјети

Кућа као апотека, а глава без стреса: 12 навика Швеђанки због којих им је кућа увијек уредна, а живот мирнији

10 ч

0
Патријарх Српске православне цркве Порфирије данас је у Васкршњој посланицима честитао Васкрс верницима

Друштво

Патријарх Порфирије долази у Бањалуку

10 ч

3
Ужас у Еквадору: Судија убијен усред фудбалске утакмице

Фудбал

Ужас у Еквадору: Судија убијен усред фудбалске утакмице

10 ч

0
Стефан Карић се огласио након пресуде да је крив због пребијања Наташе Шавије

Сцена

Стефан Карић се огласио након пресуде да је крив због пребијања Наташе Шавије

10 ч

0

Више из рубрике

мрави

Свијет

Мрави одговорни за неколико саобраћајних несрећа у Њемачкој

1 ч

0
Ормуски мореуз је водени пут између Персијског залива и Оманског залива.

Свијет

Иран има услов за отварање Ормуског мореуза?

10 ч

0
Огласила се Бијела кућа: Гдје би могли бити нови преговори САД-а и Ирана?

Свијет

Огласила се Бијела кућа: Гдје би могли бити нови преговори САД-а и Ирана?

11 ч

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори током конференције за новинаре у Јерусалиму, у четвртак, 19. марта 2026. године.

Свијет

Нетанјаху: Израел је спреман за сваки сценарио

11 ч

0

