Logo
Large banner

Ужас у Еквадору: Судија убијен усред фудбалске утакмице

Аутор:

АТВ
15.04.2026 22:24

Коментари:

0
Фото: АТВ

Стравичне вијести долазе нам из Еквадора, гдје је фудбалски судија Хавијер Ортега (48) убијен усред фудбалске утакмице, пред очима бројних гледалаца.

Како преносе свјетски медији, трагедија се догодила у недјељу у граду Пасаје, у приобалној провинцији Ел Оро, када су према тврдњама очевидаца за сада неидентификовани наоружани нападачи пришли судији, отворили ватру ка њему, а потом побјегли у непознатом правцу.

Љекарске службе су упркос брзој интервенцији могле само да констатују смрт човјека који је идентификован као Хавијер Ортега, познати локални судија. Посебно потресан детаљ јесте да су се међу присутнима налазили и чланови његове породице, који захтијевају хитну и темељну истрагу.

Утакмица је одмах прекинута док су шокирани играчи и гледаоци панично тражили заклон, а локалне власти су убрзи реаговале и затвориле приступ подручју како би омогућиле форензичким истражитељима да прегледају мјесто злочина. Како се сумња, ријеч је о циљаној ликвидацији, преноси Спортал.

Клуб организатор је обуставио будуће утакмице док се околности инцидента са трагичним исходом не разјасне.

Шокантан је податак да је током 2025. године забиљежено је чак 9.216 убистава у Еквадору, што је значајан скок у односу на 7.063 случаја из 2024. године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

судија

фудбалер

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner