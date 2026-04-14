Шок у МЛС лиги: Месијев тренер и најбољи пријатељ поднио оставку

14.04.2026 21:48

Фото: Tanjug/AP Photo/Jessie Alcheh

Хавијер Маскерано више није тренер Интер Мајамија.

Ова вијест шокирала је читаву МЛС лигу, а као главни разлог наводи се да је Маскерано поднио оставку "из личних разлога".

Интер Мајами тако у овом тренутку остаје без шефа стручног штаба, ту улогу ће обављати досадашњи спортски директор, Гиљермо Ојос.

Тек је прошло седам утакмица на почетку нове сезоне, Интер из Мајамија има по три побједе и неријешена исхода уз један пораз. Актуелни су шампиони МЛС лиге, па је овај потез Маскерана крајње неочекиван.

Маскерано је у каријери играо за Коринтијанс, Вест Хем, Ливерпул, Барселону, Хебеј и Естудијантес, пише Телеграф.

Више из рубрике

Дејан Босанчић

Фудбал

Дискретни херој, Дејан Босанчић, побиједио болест и поново тресе мреже

2 ч

0
Де Лаурентис: Скратите полувријеме на 25 минута, укините картоне и офсајде

Фудбал

Де Лаурентис: Скратите полувријеме на 25 минута, укините картоне и офсајде

6 ч

0
Српски фудбалер Срђан Мијаиловић у бијелом дресу ФК Црвена звезда води лопту у нападу свог тима.

Фудбал

Како Звезда може директно у Лигу шампиона? Ово је сценарио

1 д

0
Ел Џабли је успио да постигне невјероватан погодак рабоном изван шеснаестерца и тако донесе вођством свом тиму против Казабланке

Фудбал

Најљепши гол свих времена? Рабона штопера са ивице 16…

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Барсини голови недовољни, Атлетико Мадрид у полуфиналу

23

00

Ливерпул поново немоћан пред ПСЖ-ом, крај европског сна

22

37

Каран: Локална власт не прати развој и велика улагања републичких институција у Бијељину

22

18

Умро Саша Микић послије тешке болести

22

13

Додик: Главни реметилачки фактор развоја Бијељине је градоначелник

