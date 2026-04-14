Шок у МЛС лиги: Месијев тренер и најбољи пријатељ поднио оставку

Хавијер Маскерано више није тренер Интер Мајамија.
Ова вијест шокирала је читаву МЛС лигу, а као главни разлог наводи се да је Маскерано поднио оставку "из личних разлога".
Интер Мајами тако у овом тренутку остаје без шефа стручног штаба, ту улогу ће обављати досадашњи спортски директор, Гиљермо Ојос.
Тек је прошло седам утакмица на почетку нове сезоне, Интер из Мајамија има по три побједе и неријешена исхода уз један пораз. Актуелни су шампиони МЛС лиге, па је овај потез Маскерана крајње неочекиван.
Маскерано је у каријери играо за Коринтијанс, Вест Хем, Ливерпул, Барселону, Хебеј и Естудијантес, пише Телеграф.
