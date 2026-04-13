Најљепши гол свих времена? Рабона штопера са ивице 16…

Аутор:АТВ
Коментари:0
Волеј Марка Ван Бастена у финалу Европског првенства 1988. године, гол Марадоне против Енглеза 1986, магија Златана Ибрахимовића маказицама против Енглеске... Ово су само неки од најљепших голова у историји фудбала, ипак један се издаја.
Оно што је урадио Дрис Ел Џабли сигурно га ставља уз раме овим гигантима.
Иако су сви сматрали да је гол године магија коју је извео ас Реала Арда Гулер и лобовао голмана Елчеа са своје половине, то ће на крају тешко бити тако.
Наиме, оно што је штопер Магреба извео на утакмици у мароканској лиги, је нешто што до сада није виђено.
Ел Џабли је успио да постигне невјероватан погодак рабоном изван шеснаестерца и тако донесе вођством свом тиму против Казабланке. Рабоне су ријетке, а ударац из ове даљине је нешто што се не виђа скоро никада. А, још мање да то уради штопер.
BRAMKA KRZYŻAKIEM ZZA POLA KARNEGO W LIDZE 🇲🇦MAROKAŃSKIEJ!😳🔥— Adam Zmudziński (@Adam_Zmudzinski) April 12, 2026
Takim finezyjnym strzałem popisał się obrońca 🇲🇦Driss El Jabli. Wyprowadził on swój klub Maghreb Fez na prowadzenie 1-0 z Wydadem Casablanca.
Czy to kandydatura do nagrody Puskása?
👇👇#AfrykaGra pic.twitter.com/B6MIxZuOIA
Већ сада је јасно да ће овај гол бити први фаворит за награду Пушкас, која се додјељује за најљепши погодак у календарској години.
Награда је названа по легендарном мађарском нападачу Ференцу Пушкасу који се сматра једним од највећих играча свих времена.
