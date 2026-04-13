Logo
Large banner

Најљепши гол свих времена? Рабона штопера са ивице 16…

Аутор:

АТВ
13.04.2026 15:12

Коментари:

0
Ел Џабли је успио да постигне невјероватан погодак рабоном изван шеснаестерца и тако донесе вођством свом тиму против Казабланке
Фото: screenshot

Волеј Марка Ван Бастена у финалу Европског првенства 1988. године, гол Марадоне против Енглеза 1986, магија Златана Ибрахимовића маказицама против Енглеске... Ово су само неки од најљепших голова у историји фудбала, ипак један се издаја.

Оно што је урадио Дрис Ел Џабли сигурно га ставља уз раме овим гигантима.

Иако су сви сматрали да је гол године магија коју је извео ас Реала Арда Гулер и лобовао голмана Елчеа са своје половине, то ће на крају тешко бити тако.

Наиме, оно што је штопер Магреба извео на утакмици у мароканској лиги, је нешто што до сада није виђено.

Ел Џабли је успио да постигне невјероватан погодак рабоном изван шеснаестерца и тако донесе вођством свом тиму против Казабланке. Рабоне су ријетке, а ударац из ове даљине је нешто што се не виђа скоро никада. А, још мање да то уради штопер.

Већ сада је јасно да ће овај гол бити први фаворит за награду Пушкас, која се додјељује за најљепши погодак у календарској години.

Награда је названа по легендарном мађарском нападачу Ференцу Пушкасу који се сматра једним од највећих играча свих времена.

(Спорт Клуб)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner