"Оствари своје снове": ФК Црвена звезда у мају организује фудбалски камп у Зворнику

Аутор:АТВ
На Градском стадиону у Зворнику, од 22. до 24. маја ове године, биће одржан камп "Опен деј" за дјечаке рођене у периоду од 2012. до 2018. године.
Овај спортски догађај организује београдски великан ФК Црвена звезда, а детаљи програма представљени су на данашњој конференцији за новинаре у Градској управи.
Под слоганом "Оствари своје снове", тренери из Звездине школе фудбала водиће четири тренинга током три дана, пружајући младим фудбалерима прилику да покажу таленат и унаприједе своје вјештине.
Координатор омладинске школе ФК Црвена звезда, Владимир Цвјетићанин, захвалио је градоначелнику, Градској управи и ФК Дрина Зворник на позиву.
"Позивам сву заинтересовану децу да дођу на стадион и узму учешће у отвореним тренинзима Црвене звезде. Надам се да је ово почетак успешне сарадње од које ће корист имати и наш клуб, али и ФК Дрина Зворник. Црвена звезда оваквим догађајима отвара своја врата младим талентима", истакао је Цвјетићанин.
Покровитељ кампа је Град Зворник, а замјеник градоначелника Дарко Стефановић нагласио је опредијељеност града за улагање у спорт.
"Драго ми је што ће наши млади фудбалери имати прилику да унаприједе своје вјештине током овог кампа. Град континуирано улаже у спорт, спортске клубове и манифестације, и вјерујем да је ово само један у низу значајних догађаја који нас очекују у овој години", рекао је Стефановић, саопштено је из ГУ Зворник.
Улога техничког организатора повјерена је ФК Дрина Зворник, чији је представник Јован Готовац истакао значај сарадње са највећим клубом у региону.
"Велика нам је част што ћемо угостити наш највећи фудбалски клуб и бити дио овог кампа. Ово је изузетна прилика да наши млади суграђани, али и тренери, стекну нова знања и искуства", навео је Готовац, преноси Зворник данас.
Учешће у кампу отворено је за дјечаке из Зворника, али и цијелог региона. С обзиром на то да су Звездин дрес кроз историју носили бројни фудбалери са простора Републике Српске, организатори вјерују да ће управо овај камп бити прилика да се препознају неки нови таленти који ће направити прве кораке ка остварењу великих фудбалских снова.
