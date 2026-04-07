Умро Томислав Чеда Јевтић

Аутор:АТВ
Коментари:0
Легендарни фудбалер и тренер убског Јединства, Томислав Чеда Јевтић, преминуо је у 70. години живота, саопштио је фудбалски клуб из Уба.
Јевтић је рођен и одрастао у Врелу, а највећи дио своје богате играчке каријере посветио је матичном Јединству. Важио је за једног од најталентованијих фудбалера у историји убског фудбала, а током каријере наступао је и за клубове у Кладову, као и на Корзици.
Након завршетка играчке каријере, Јевтић се посветио тренерском позиву. Са клупе је предводио бројне клубове, међу којима су Радник, Зимпа, Чучуге, Брезовица и Совљак.
Поводом његове смрти, ФК Јединство организоваће комеморацију у среду, 8. априла, у Дому културе на Убу, са почетком у 9.00 часова.
Сахрана ће се обавити истог дана, а опело је заказано за 13.00 часова. Томислав Чеда Јевтић иза себе је оставио супругу Наду и синове Озрена и Милета са породицама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
1 д0
Фудбал
1 д0
Фудбал
1 д0
Фудбал
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму