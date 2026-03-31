Лажна држава не иде на Мундијал: Турска славила у Приштини

Аутор:АТВ
Фудбалери Турске пласирали су се на Свјетско првенство послије побједе против лажне државе "Косово" резултатом 1:0 у финалу баража у Приштини.
Фудбалска репрезентација Турске играће на Мундијалу први пут послије 24 године.
Имала је лажна држава Косово прилику да поведе у Приштини, али лопта је ударила у пречку и послије тога је Турска преузела ствар у своје руке.
Кључни тренутак у овом сусрету догодио се у 53. минуту када је Актуркоглу постигао гол за Турску. Био је то једини погодак на мечу који је Турску уједно одвео на Свјетско првенство.
Фудбалери Шведске у правом спектаклу савладали су Пољску резултатом 3:2. Шведска је повела голом Еланге у 19. минуту, да би у 33. минуту изједначио Залевски.
Само десет минута касније Шведска је поново повела голом Лагербилкеа.
У другом полувремену односно у 55. минуту Свидерски је донио ново изједначење, а одлучујући погодак за побједу Шведске постигао је Ђокереш у 88. минуту, преноси Спутњик.
