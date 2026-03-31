Пенали пресудили: БиХ иде на Свјетско првенство

Аутор:

АТВ
31.03.2026
19:22=>23:36

Фото: Tanjug / AP / Armin Durgut

Фудбалска репрезентација БиХ пласирала се вечерас на Свјетско првенство након што су послије бољег извођења пенала савладали Италију.

УЖИВО:

ПЕНАЛИ: БиХ је на Свјетском првенству

Први пенал је извео Тахировић и погодио, а Еспосито је након њега послао лопту до "Добоја". Шутирао је високо преко гола. Потом је стао Табаковић, и шутирао неодбрањиво, а Тонали је био сигуран за Италијане.

Алајбеговић је потом погодио и трећи пенал за БиХ, док је Кристанте погодио пречку.

Есмир Барјактаревић је шутирао за пласман на Мундијал и погодио.

120' Крај. Након 120 минута на Билином пољу није било побједника, па ће путника за Мундијал одлучити пенали.

105' - Велика шанса за Италију. Након једног убачаја, Еспосито је био највиши и главом шутирао, али Васиљ невјероватном одбраном брани свој гол.

103' - Чини се Турпин опростио црвени картон Мухаремовићу. Сам је ишао Еспосито ка голу Васиља, а Мухаремовић га је срушио с леђа иако није био посљедњи играч. Тонали је шутирао слободњак, али није пребацио живи зид.

90' Након регуларних 90, резултат је 1:1, па ћемо гледати додатних 30 минута.

79' - Табаковић је погодио за 1:!.

72' - Каква шанса за БиХ. Лијепо су комбиновали Бајрактаревић, лопта долази до Тахировића, који одлично шутира, али поново маестрално брани Донарума.

60' - Каква шанса за Италију! Башић је погријешио у пасу, Кин сам изашао на Васиља, али је шутирао преко гола.

47' Одмах на старту опасна ситуација пред голом Донаруме. Мемић је убацио, а Демировић за мало закаснио на његов убачај.

46' Почело је друго полувријеме на Билином Пољу.

45' Након првих 45 минута, Италија води са 1:0 и има играча мања.

42' - Директан црвени картон за Италију добио је Бастони.

24' - Нова добра прилика за домаће. Поново је Бајрактаревић убацио, а сам у петерцу био Катић, међутим његов ударац главом поново брани Донарума.

20' - Добра шанса за БиХ. Убацио је Бајрактаревић из корнера, лопта се одбила до Шуњића, који топовски шутира, међутим са доста потешкоћа брани Донарума.

14' - ГОЛ Води Италија. Катастрофално је погријешио Никола Васиљ, који је лоше избацио лопту, која долази до Бареле, а везњак Интера сјајно упошљава Кина за водство Италије.

1' Почео је меч у Зеници

Селектор фудбалске репрезентације БиХ Сергеј Барбарез је одредио 11 играча који ће почети вечерашњу утакмицу с Италијом.

У сусрету на стадиону Билино Поље у дресу БиХ ће наступити: Никола Васиљ, Сеад Колашинац, Тарик Мухаремовић, Никола Катић, Амар Дедић, Иван Башић, Иван Шуњић, Есмир Бајрактаревић, Амар Мемић, Ермедин Демировић и капитен Един Џеко.

Барбарез је у односу на полуфиналну утакмицу баража против Велса направио једну измјену - умјесто Бењамина Тахировића од прве минуте ће заиграти Иван Башић.

Италија: Донарума, Калфиори, Бастони, Манћини, Димарко, Тонали, Локатели, Барела, Политано, Ретегуи, Кеан.

Утакмица Босна и Херцеговина - Италија игра се од 20:45 сати на Билином Пољу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Коментари (7)
