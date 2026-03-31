Порука “Лешинара” пред дуел у Зеници: "Ај Италија"

Фудбалери БиХ вечерас дочекују Италију у одлучујућој утакмици за пласман на Свјетско првенство, а пред овај дуел подршка гостујућој селекцији стиже из Бањалуке.
“Ај Италија”, исписано је словима у црвеној и плавој боји на транспаренту који је окачен испред Градског стадиона у Бањалуци.
Зидић са графитом “Лешинари Бањалука” послужио је и као својеврсни потпис аутора транспарента, па тако нема сумње да ће најватреније присталице бањалучког клуба вечерас навијати за селекцију Ђенара Гатуза.
