Новак Ђоковић стиже у Зеницу на утакмицу БиХ - Италија

Аутор:АТВ
Коментари:0
Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић стићи ће у Зеницу гдје ће уживо посматрати утакмицу БиХ - Италија.
Информација је потврђена за портал Кликс из извора блиских Савезу те ће српски тенисер у уторак навече уживо посматрати утакмицу баража за Свјетско првенство.
Подсјетимо, Ђоковић је на свом Инстаграму објавио фотографију Едина Џеке уз опис "Браво Едине, браво БиХ”.
Утакмица између БиХ и Италије игра се сутра (уторак 20:45) на Билином Пољу у Зеници.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
13
16
09
16
08
16
07
16
03
Тренутно на програму