Добре вијести за Новака Ђоковића

26.03.2026
Амерички тенисер Тејлор Фриц повукао се са Мастерса у Монте Карлу!
Како су пренијели челници турнира из Монака, Тејлор Фриц је одлучио да се повуче са трећег Мастерса у сезони због повреде кољена.
Биће ово добра вијест за тенисере из врха, пошто је једна од потенцијалних пријетњи одлучила да се повуче. Подсјетимо, он је могао чак и ове недјеље да престигне Новака Ђоковића на АТП листи, али је доживио пораз у осмини финала.
Постојала је могућност да Ђоковић додатно падне на АТП листи, међутим, то је могло да се оствари да је Американац освојио Мастерс у Мајамију, преноси Телеграф.
Новак Ђоковић ће у Монте Карлу покушати да се домогне још једног великог трофеја у каријери, иако неће бити нимало лако, с обзиром на доминацију Јаника Синера и Карлоса Алкараза. Ипак, ако неко може то да уради и покаже зашто је најбољи тенисер свих времена, то је управо Новак Ђоковић.
