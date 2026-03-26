Logo
Large banner

Добре вијести за Новака Ђоковића

Аутор:

АТВ

26.03.2026

15:35

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Амерички тенисер Тејлор Фриц повукао се са Мастерса у Монте Карлу!

Како су пренијели челници турнира из Монака, Тејлор Фриц је одлучио да се повуче са трећег Мастерса у сезони због повреде кољена.

Биће ово добра вијест за тенисере из врха, пошто је једна од потенцијалних пријетњи одлучила да се повуче. Подсјетимо, он је могао чак и ове недјеље да престигне Новака Ђоковића на АТП листи, али је доживио пораз у осмини финала.

Постојала је могућност да Ђоковић додатно падне на АТП листи, међутим, то је могло да се оствари да је Американац освојио Мастерс у Мајамију, преноси Телеграф.

Новак Ђоковић ће у Монте Карлу покушати да се домогне још једног великог трофеја у каријери, иако неће бити нимало лако, с обзиром на доминацију Јаника Синера и Карлоса Алкараза. Ипак, ако неко може то да уради и покаже зашто је најбољи тенисер свих времена, то је управо Новак Ђоковић.

Zlatan Ibrahimovic

Фудбал

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Новак Ђоковић

tenis

Masters u Monte Karlu

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner