Златан Ибрахимовић проговорио о породичном животу

Аутор: АТВ
26.03.2026
15:20
Коментари: 0
Легендарни фудбалер Златан Ибрахимовић, познат по свом оштром језику и самоувјереном ставу, ријетко говори о приватном животу.
Ипак, у једном од ријетких интервјуа, открио је да упркос огромном богатству, његова породица води изненађујуће нормалан живот, истичући да његова супруга Хелена Сегер обавља већину кућних послова.
Након дуге и изузетно успјешне каријере, Златан Ибрахимовић се прије неколико година повукао са терена.
Признао је да је то била велика промјена, али да ју је лакше пребродио уз подршку породице, а посебно супруге.
У интервјуу за "АБТалкс", нагласио је колико су му њени савјети били драгоцјени.
"Жена ми је рекла да запамтим ко је бринуо о мени прије него што сам ја почео да бринем о породици. Она је одустала од своје каријере због мене. Пратила ме је у свему, одрекла се свега само због мене", изјавио је Ибрахимовић недуго по завршетку играчке каријере.
Регион
Издато црвено упозорење због најављених вјетрова
Шведски ас је објаснио да у њиховој вези постоји јасан баланс одговорности.
"Она има већу одговорност за неке ствари, за неке друге имам ја. Људи можда мисле да смо ми породица која живи неким луксузним животом, али у стварности она кува и пере. Једина помоћ коју имамо је чистачица".
Овај принцип нормалног живота Ибрахимовић се трудио да пренесе и на синове, Максимилијана и Винсента, који су, упркос планетарној слави свог оца, имали сасвим обично одрастање, преноси РТЦГ.
