Logo
Large banner

Златан Ибрахимовић проговорио о породичном животу

Аутор:

АТВ

26.03.2026

15:20

Коментари:

0
Легендарни фудбалер Златан Ибрахимовић, познат по свом оштром језику и самоувјереном ставу, ријетко говори о приватном животу.

Ипак, у једном од ријетких интервјуа, открио је да упркос огромном богатству, његова породица води изненађујуће нормалан живот, истичући да његова супруга Хелена Сегер обавља већину кућних послова.

Након дуге и изузетно успјешне каријере, Златан Ибрахимовић се прије неколико година повукао са терена.

Признао је да је то била велика промјена, али да ју је лакше пребродио уз подршку породице, а посебно супруге.

У интервјуу за "АБТалкс", нагласио је колико су му њени савјети били драгоцјени.

"Жена ми је рекла да запамтим ко је бринуо о мени прије него што сам ја почео да бринем о породици. Она је одустала од своје каријере због мене. Пратила ме је у свему, одрекла се свега само због мене", изјавио је Ибрахимовић недуго по завршетку играчке каријере.

вјетар

Регион

Издато црвено упозорење због најављених вјетрова

Шведски ас је објаснио да у њиховој вези постоји јасан баланс одговорности.

"Она има већу одговорност за неке ствари, за неке друге имам ја. Људи можда мисле да смо ми породица која живи неким луксузним животом, али у стварности она кува и пере. Једина помоћ коју имамо је чистачица".

Овај принцип нормалног живота Ибрахимовић се трудио да пренесе и на синове, Максимилијана и Винсента, који су, упркос планетарној слави свог оца, имали сасвим обично одрастање, преноси РТЦГ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Zlatan Ibrahimović

фудбалер

porodica

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сарајево не жели Дину Мерлина

Фудбал

Сарајево не жели Дину Мерлина

20 ч

0
Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића

Фудбал

Пукла тиква: Влаховић раскинуо са дугогодишњом партнерком

22 ч

0
Килијан Мбапе

Фудбал

Невиђени скандал у Реалу: Мбапеу лијечили погрешно кољено

1 д

0
Српски коментатор остао у невјерици због Модрића: "Молим те, понови то"

Фудбал

Српски коментатор остао у невјерици због Модрића: "Молим те, понови то"

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

20

Орбан открио двије кардиналне грешке Брисела

17

15

Лепа Лукић открила жељу Зорице Брунцлик: ''Звала ме је и рекла..''

17

07

Влада Српске учиниће све да ријеши проблем превозника

17

05

Трамп: САД добијају рат против Ирана, они моле да се постигне договор, не ја

17

04

Народ прича: Породица Јокић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner