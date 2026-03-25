Пукла тиква: Влаховић раскинуо са дугогодишњом партнерком

25.03.2026
18:56
Фудбалер Душан Влаховић годинама је волио и љубио атрактивну бринету Вању Богдановић, а сада су ријешили да ставе тачку на своју романсу.
Како сазнаје Телеграф, Влаховић и Богдановићева су раскинули, а ову информацију потврђује и то што се више не прате на друштвеној мрежи Инстаграм.
Прослављени фудбалер обрисао је успомене са Вањом из истакнутих објава на Инстаграму, док је њој закључан профил па не може да се провјери да ли је и она учинила исто.
Како се сазнаје, Вања Богдановић тренутно проводи вријеме у Београду, раздвојена од Душана, док је српски репрезентативац и нападач Јувентуса у Торину, гдје се и даље опоравља од повреде.
Подсјетимо, Влаховић је недавно задобио тешку повреду мишићно-тетивног споја лијевог адуктора. Услиједила је операција, па је ван терена био четири мјесеца.
Душан Влаховић познаје Вању цијели живот
Вања Богдановић је родом из Београда, док се са Влаховићем наводно зна цијели живот.
Љубав се родила након дугогодишњег пријатељства, а како су писали медији, чак се и њихови родитељи друже.
Душан и Вања су прво имали краћу романсу, након које су раскинули, али остали пријатељи.
Пословне обавезе, поготово Влаховићеве, су их раздвојиле, али су потом својој љубави дали другу шансу.
Ипак, ни то није било дугог вијека, па су поново ставили тачку на свој однос, преноси Курир.
