Скандал у европском фудбалу: Полиција упала у клубове и хапси све, објављена и имена

АТВ

24.03.2026

14:12

Велики скандал потреса европски фудбал! Полиција у Чешка покренула је опсежну акцију због сумње на корупцију повезану са намјештањем утакмица и клађењем, а према првим информацијама – ухапшене су десетине људи!

Како преноси тамошњи портал "иСпорт", међу осумњиченима су играчи, судије, али и клубови из највишег ранга такмичења, што овај случај чини једним од највећих у историји чешког фудбала.

Размјере акције шокирале јавност

Драма је почела у раним јутарњим сатима, а размјере акције шокирале су јавност. Убрзо се огласио и предсједник Фудбалског савеза Чешке, Давид Трунда, који је потврдио да је истрага резултат дугогодишњег рада.

- Ово је резултат трогодишње истраге и сарадње са полицијом која траје већ дуго. Фудбалски савез је био иницијатор читавог случаја - рекао је Трунда на ванредној конференцији.

Како је навео, покренуто је чак 47 дисциплинских поступака, а случај је посебно концентрисан на регион Моравије.

- Чак 99 одсто случајева односи се на тај дио земље и обухвата десетине људи – играче, функционере, судије и клубове, од прве до четврте лиге, укључујући и омладинске селекције.

Из Националног центра за борбу против организованог криминала потврдили су да је акција у току, али су били штури са детаљима.

- Наше одјељење данас спроводи кривични поступак. Све информације биће доступне преко Вишег јавног тужилаштва у Оломоуцу - изјавио је портпарол НЦОЗ Јарослав Ибехеј, а преноси Телеграф.

Према наводима медија, у акцију су укључени и Еуропол и Интерпол, а све је резултат вишегодишње међународне истраге. Трунда је открио и да врх Савеза није под истрагом, али да је УЕФА од почетка упозната са развојем ситуације.

Посебно је занимљиво да се скандал догодио у изузетно осјетљивом тренутку – само дан након проглашења најбољег фудбалера године и непосредно пред бараж мечеве репрезентације за Свјетско првенство 2026.

Подсјетимо, највећа корупциона афера у чешком фудбалу догодила се 2004. године, када су бројни функционери и судије кажњени након полицијских прислушкивања, а главна фигура био је Иван Хорник. Најновија истрага, међутим, могла би да надмаши све претходне – како по броју укључених, тако и по озбиљности оптужби.

Поменути портал је објавио и имена људи који су наводно ухапшени, а то можете видјети ОВДЈЕ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

namještanje utakmica

Чешка

fudbal

Прочитајте више

Fudbalska lopta

Фудбал

Туга! Млади голман брутално убијен

4 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Трагедија у свијету фудбала: Млади фудбалер (18) се срушио на терену и преминуо

21 ч

0
Жена га избола ножем док је гледао фудбалску утакмицу

Свијет

Жена га избола ножем док је гледао фудбалску утакмицу

23 ч

0
Језиво убиство на Космету: Бивши фудбалер пуцао брату у гениталије, искрварио на путу до болнице

Србија

Језиво убиство на Космету: Бивши фудбалер пуцао брату у гениталије, искрварио на путу до болнице

2 д

0

Више из рубрике

Душан Влаховић на корак од потписа

Фудбал

Душан Влаховић на корак од потписа

2 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Туга! Млади голман брутално убијен

4 ч

0
Дидије Дешам након 13 година напушта клупу Француске

Фудбал

Дидије Дешам након 13 година напушта клупу Француске

5 ч

0
Оперисан Виктор Осимен, чека га дуга пауза!

Фудбал

Оперисан Виктор Осимен, чека га дуга пауза!

8 ч

0

16

05

Пореска управа упозорила обвезнике: Ово је рок за подношење пријава

16

04

Тужилаштво објавило детаље хапшења Немање Миљковића и затражило притвор

15

59

Јанша коментарисао изборе: Било је неправилности

15

55

Додик: Опасност је да Вукановић и њему слични уђу у Савјет министара

15

54

Шакири отказани сви концерти

