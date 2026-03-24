Скандал у европском фудбалу: Полиција упала у клубове и хапси све, објављена и имена

24.03.2026
Велики скандал потреса европски фудбал! Полиција у Чешка покренула је опсежну акцију због сумње на корупцију повезану са намјештањем утакмица и клађењем, а према првим информацијама – ухапшене су десетине људи!
Како преноси тамошњи портал "иСпорт", међу осумњиченима су играчи, судије, али и клубови из највишег ранга такмичења, што овај случај чини једним од највећих у историји чешког фудбала.
Драма је почела у раним јутарњим сатима, а размјере акције шокирале су јавност. Убрзо се огласио и предсједник Фудбалског савеза Чешке, Давид Трунда, који је потврдио да је истрага резултат дугогодишњег рада.
- Ово је резултат трогодишње истраге и сарадње са полицијом која траје већ дуго. Фудбалски савез је био иницијатор читавог случаја - рекао је Трунда на ванредној конференцији.
Како је навео, покренуто је чак 47 дисциплинских поступака, а случај је посебно концентрисан на регион Моравије.
- Чак 99 одсто случајева односи се на тај дио земље и обухвата десетине људи – играче, функционере, судије и клубове, од прве до четврте лиге, укључујући и омладинске селекције.
Из Националног центра за борбу против организованог криминала потврдили су да је акција у току, али су били штури са детаљима.
- Наше одјељење данас спроводи кривични поступак. Све информације биће доступне преко Вишег јавног тужилаштва у Оломоуцу - изјавио је портпарол НЦОЗ Јарослав Ибехеј, а преноси Телеграф.
Према наводима медија, у акцију су укључени и Еуропол и Интерпол, а све је резултат вишегодишње међународне истраге. Трунда је открио и да врх Савеза није под истрагом, али да је УЕФА од почетка упозната са развојем ситуације.
Посебно је занимљиво да се скандал догодио у изузетно осјетљивом тренутку – само дан након проглашења најбољег фудбалера године и непосредно пред бараж мечеве репрезентације за Свјетско првенство 2026.
Подсјетимо, највећа корупциона афера у чешком фудбалу догодила се 2004. године, када су бројни функционери и судије кажњени након полицијских прислушкивања, а главна фигура био је Иван Хорник. Најновија истрага, међутим, могла би да надмаши све претходне – како по броју укључених, тако и по озбиљности оптужби.
Поменути портал је објавио и имена људи који су наводно ухапшени, а то можете видјети ОВДЈЕ.
Тренутно на програму