Скандал у европском фудбалу: Полиција упала у клубове и хапси све, објављена и имена

Како преноси тамошњи портал "иСпорт", међу осумњиченима су играчи, судије, али и клубови из највишег ранга такмичења, што овај случај чини једним од највећих у историји чешког фудбала.

Размјере акције шокирале јавност

Драма је почела у раним јутарњим сатима, а размјере акције шокирале су јавност. Убрзо се огласио и предсједник Фудбалског савеза Чешке, Давид Трунда, који је потврдио да је истрага резултат дугогодишњег рада.

- Ово је резултат трогодишње истраге и сарадње са полицијом која траје већ дуго. Фудбалски савез је био иницијатор читавог случаја - рекао је Трунда на ванредној конференцији.

Како је навео, покренуто је чак 47 дисциплинских поступака, а случај је посебно концентрисан на регион Моравије.

- Чак 99 одсто случајева односи се на тај дио земље и обухвата десетине људи – играче, функционере, судије и клубове, од прве до четврте лиге, укључујући и омладинске селекције.

Из Националног центра за борбу против организованог криминала потврдили су да је акција у току, али су били штури са детаљима.

- Наше одјељење данас спроводи кривични поступак. Све информације биће доступне преко Вишег јавног тужилаштва у Оломоуцу - изјавио је портпарол НЦОЗ Јарослав Ибехеј, а преноси Телеграф.

Према наводима медија, у акцију су укључени и Еуропол и Интерпол, а све је резултат вишегодишње међународне истраге. Трунда је открио и да врх Савеза није под истрагом, али да је УЕФА од почетка упозната са развојем ситуације.

Посебно је занимљиво да се скандал догодио у изузетно осјетљивом тренутку – само дан након проглашења најбољег фудбалера године и непосредно пред бараж мечеве репрезентације за Свјетско првенство 2026.

Подсјетимо, највећа корупциона афера у чешком фудбалу догодила се 2004. године, када су бројни функционери и судије кажњени након полицијских прислушкивања, а главна фигура био је Иван Хорник. Најновија истрага, међутим, могла би да надмаши све претходне – како по броју укључених, тако и по озбиљности оптужби.

Поменути портал је објавио и имена људи који су наводно ухапшени.