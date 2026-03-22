Језиво убиство на Космету: Бивши фудбалер пуцао брату у гениталије, искрварио на путу до болнице

22.03.2026

10:37

Језиво убиство на Космету: Бивши фудбалер пуцао брату у гениталије, искрварио на путу до болнице
Тешка трагедија потресла је Космет, гд‌је је у суботу у пуцњави у селу Бокшић живот изгубио Фарук Исуфи. За убиство је осумњичен његов брат, бивши фудбалер Дукађинија, Јетмири Исуфи.

Према наводима локалних извора, трагедија се догодила у породичној кући, а сукоб између браће избио је због породичних несугласица, наводно око права на кућу.

Незваничне информације указују да је Јетмири Исуфи пуцао у брата, нанијевши му тешке повреде. Фарук Исуфи је најприје превезен у хитну помоћ у Клину, а затим у болницу у Пећи, гд‌је је, упркос напорима љекара, преминуо.

Из Основног тужилаштва у Пећи саопштено је да је осумњичени ухапшен и задржан у притвору.

"Жртва је превезена у Регионалну болницу у Пећи ради медицинског третмана, али је усљед тешких повреда преминула. Смрт је констатовао дежурни љекар", наведено је у саопштењу.

Тужилаштво ће, у складу с прописаним процедурама, затражити од Основног суда у Пећи одређивање једномјесечног притвора за осумњиченог.

