Језиво убиство на Космету: Бивши фудбалер пуцао брату у гениталије, искрварио на путу до болнице

22.03.2026
10:37
Коментари:0
Тешка трагедија потресла је Космет, гдје је у суботу у пуцњави у селу Бокшић живот изгубио Фарук Исуфи. За убиство је осумњичен његов брат, бивши фудбалер Дукађинија, Јетмири Исуфи.
Према наводима локалних извора, трагедија се догодила у породичној кући, а сукоб између браће избио је због породичних несугласица, наводно око права на кућу.
Незваничне информације указују да је Јетмири Исуфи пуцао у брата, нанијевши му тешке повреде. Фарук Исуфи је најприје превезен у хитну помоћ у Клину, а затим у болницу у Пећи, гдје је, упркос напорима љекара, преминуо.
Из Основног тужилаштва у Пећи саопштено је да је осумњичени ухапшен и задржан у притвору.
"Жртва је превезена у Регионалну болницу у Пећи ради медицинског третмана, али је усљед тешких повреда преминула. Смрт је констатовао дежурни љекар", наведено је у саопштењу.
Тужилаштво ће, у складу с прописаним процедурама, затражити од Основног суда у Пећи одређивање једномјесечног притвора за осумњиченог.
