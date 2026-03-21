Хакера који је крао податке "Телекома Србија" лоцирала вјештачка интелигенција

21.03.2026
Хакер који је украо мањи дио података из корисничке базе "Телекома Србије" лоциран је вјештачком интелигенцијом у иностранству и то источно од Србије, али систем ниједног тренутка није био угрожен, рекао је генерални директор ове компаније Владимир Лучић.
Он каже да је вјероватно намјера хакера била да те податке прода на "дарк вебу", али да у томе није успио и да функционисање "Телекомових" сервиса никада није било доведено у питање.
"Ми смо га вјештачком интелигенцијом лоцирали, чак имамо податак и у ком граду живи, и његов мобилни телефон, све смо то дали полицији и сада чекамо да тај хакер буде приведен", рекао је Лучић за РТС.
Он је додао да је ријеч о подацима о корисницима спољне апликације `м:САТ` услуге код којих је у посљедњих седам година вршена нека интервенција, као што су име и презиме, адреса, ЈМБГ и број телефона, али је искључио могућност њихове злоупотребе.
Лучић је навео да је "Телеком" прије три године почео да развија изузетно јак систем вјештачке интелигенције за одбрану интелектуалне својине и да постоји изузетно добра међународна сарадња - сарадња са "Гугл мапс".
