Ово је жена чије је тијело пронађено у вентилационом отвору: Испливали нови детаљи хорора

20.03.2026

19:49

Ово је жена чије је тијело пронађено у вентилационом отвору: Испливали нови детаљи хорора
Тијело Стеле Савић за којом се трагало данима, пронађено у вентилационом отвору зграде на Врачару. Њен нестанак је пријавио Кристијан Голубовић, који је рекао да је данима тражио и онда тек одлучио да случај пријави полицији.

Њено тијело су примијетили грађани који су одмах позвали полицију.

Станари кажу да су у шоку и да је готово немогуће да је жена упала у отвор, нарочито имајући у виду његове димензије и положај.

"Ма какво упадање, то је немогуће! Отвор је мали, одрасла особа ту не може тек тако да пропадне. Неко би морао да види или чује нешто", каже један од станара.

Жена чије је тијело пронађено у вентилационом отвору била другарица Кристијана Голубовића

Тело у вентилационом отвору било двије нед‌јеље?

Комшије су такође потврдили да тијело жене, према свему судећи, није у вентилационом отвору на Врачару ту од скоро.

"Прича се да је ту била више од двије недеље. Па како је могуће да нико ништа није примијетио, а још мање да је сама ту завршила? Ово је много чудно", наводи станарка из зграде, пише Блиц.

Поједини истичу да им цијела ситуација д‌јелује сумњиво и да очекују да ће истрага дати одговоре.

