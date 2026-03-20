Кристина открила детаље бурног односа са Кристијаном Голубовићем

20.03.2026
19:24
Кристина Спалевић проговорила је о бившем партнеру Кристијану Голубовићу, са којим има двојицу синова. Кристина је Кристијана по други пут напустила, а како каже, више му се неће враћати.
Кристина истиче да у односу није била заштићена од Кристијана.
"Тачно је да сам била заштићена од свега, али нисам имала заштиту од њега", рекла је искрено.
"Није ме подржавао, говорио ми је “ти да имаш таленат ја бих те подржавао”, говорила је Кристина која признаје да није имала подршку.
"Није пронашао ни једну врлину, једина му је била та што волим псе", рекла је у краткој најави предстојеће емисије Бункер Кристина.
Иначе, екипа Блица ухватила је Кристину како чека трамвај на станици.
"Знала сам да ће ме неко видјети, јер морам да идем превозом на посао и генерално ме не препознају људи, али размишљам сад ће неко да ме види и да се смије, али све је то за људе. Прошли пут сте ме исто чекали, тако да ме ви препознајете, а у превозу већ не знам гледала сам у под. Не стидим се само се не сналазим, али морам да научим и кад сам ушла у трамвај размишљам да ме не ухвати контрола у превозу", нашалила се Кристина, а онда се осврнула на цијелу ситуацију која јој се тренутно дешава са бившим партнером Кристијаном.
"Добро сам и насмијана сам након свега, јер су ми дјеца жива и здрава. Нисам жељела да се оглашавам и искрено не знам ни шта да кажем. Ово је други и посљедњи пут да се растајемо. Тренутно се бавим дјецом и послом, а и син ми је био болестан тако да ми је значило да “напуним батерије” на његова леђа и окружена сам пријатељима и породицом. Морам да кажем још једном, нисам га пријавила за физичко насиље, већ за психичко и увреде које постоје и то је он сам рекао. Размишљам колико ми је “Блиц полиграф” измалерисао јер је наслов да хоћу да се разведем и то се десило, а тренутно контакт имамо само преко трећих лица односно преко његове сестре и пријатељице."
