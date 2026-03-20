Познати детаљи смрти Чак Нориса: Био хитно хоспитализован

20.03.2026

Чак Норис
Фото: Таnjug/AP Photo/Larry Papke, File

Легендарни глумац Чак Норис је преминуо у 86. години , а разлог хоспитализације никада није откривен, а глумац је само неколико дана раније тренирао и дружио се са пријатељима.

Осамдесетшестогодишњи Чак Норис био је хоспитализован на острву Хаваји, међутим тачан разлог одласка у болницу и проблема је имао није откривен.

Ипак, Чак је преминуо недуго након што се појавила вијест да је завршио у болници, преноси ТМЗ.

Наводно се да се здравствени проблем догодио изненада, а према извештајима, раније те недјеље Чак Норис је тренирао на Хавајима са пријатељима.

Неколико дана раније, објавио је посљедњу објаву на Инстаграму поводом свог рођендана.

Један његов пријатељ изјавио је да је недавно разговарао с њим телефоном, током чега су се смијали и шалили.

Чак је 10. марта прославио свој 86. рођендан. Тада је подијелио видео на којем спарингује са тренером, показујући добро здравље и физичку спремност.

Чак Норис је имао блиставу каријеру

Његова каријера почела је да расте седамдесетих година, када се појавио уз Бруса Лија у филму "Пут змаја".

Касније је глумио у филмовима "Нестао у акцији" и "Делта одред", који су постигли велики успјех.

Његова популарност поново је порасла током 2000-их захваљујући мимовима "Чињенице о Чаку Норису", који су преувеличавали његову снагу и издржљивост.

Иако се посљедњих година повукао из јавности, задржао је вјерну публику на интернету.

Након вијести о његовој смрти, фанови су се огласили на интернету и упутили поруке подршке.

"Почивај у миру, Чак! Данас смо изгубили америчку легенду", написао је један фан.

Други је додао: "Недостајаћеш нам, Чак Норис".

(б92)

