Огласила се трудна пјевачица: Плашим се, плућа су ми увијек прва на удару

Аутор:

АТВ

20.03.2026

11:25

Коментари:

0
Позната пјевачица Едита Арадиновић подијелила је са својим пратиоцима на Инстаграму да се први пут током трудноће суочила са здравственим проблемима. У емотивној објави открила је да је забринута због јаког кашља и затражила препоруке за доброг пулмолога.

"Не знам како, али успјела сам за један дан опасно да се разболим. Први пут сам болесна у трудноћи, мало сам се уплашила. Прати ме опасан и константан кашаљ, па бих вас питала имате ли препоруку за доброг пулмолога? Плућа су ми увијек прва на удару, јер сам бивши асматичар", написала је Едита на Инстаграму.

Едита о оцу дјетета са којим је раскинула

Едита је недавно отворено говорила о односу са бившим дечком и оцем дјетета, Ненадом Стевановићем. Истакла је да су обоје свесно одлучили да постану родитељи, упркос томе што нису заједно.

-"Мирна сам јер знам да је он добар човјек и биће добар отац. Јако ми је важно да можемо да комуницирамо, а ми смо и више него добри, што је добар знак за будућност", рекла је Едита за магазин "Story".

Едита је открила да је прижељкивала дјечака, али да јој је сада најважније да дете буде здраво.

"Само да ми је жива и здрава", закључила је пјевачица, наглашавајући колико јој је мајчинство важно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Едита Арадиновић

Пјевачица

pluća

