Џеј Зи промијенио ме: Репер се од сада овако представља

19.03.2026

19:10

Џеј Зи промијенио ме: Репер се од сада овако представља

Амерички репер Џеј Зи поново је промијенио своје умјетничко име, а промјена је већ видљива на свим музичким платформама и стриминг сервисима.

Музичар, правим именом Шон Кори Картер, одлучио се на овај потез уочи наступа са групом The Roots, заказаног за 30. мај у Филаделфији. Ријеч је о још једној у низу промјена имена током његове дугогодишње каријере, које често носе симболично значење. Овај потез долази у тренутку када се приближава важна годишњица у његовој дискографији.

Умјетник досад познат као Џеј Зи сада ће се представљати као ЈАŸ-Z. Највећа промјена су двије тачкице изнад слова "y", што је већ ажурирано на платформама попут Јутјуба, Епл Мјузика и Спотифаја.

Претпоставља се да би ова промјена могла бити повезана с његовим дебитантским албумом "Reasonable Doubt", који се приближава 30. годишњици објављивања. Наиме, оригинална насловница тог албума садржала је исти типографски детаљ. Тиме се симболично враћа својим почецима и раним фазама каријере.

Промјене умјетничког имена код њега нису ријеткост.

Џеј Зи је и раније неколико пута мијењао начин писања свог имена. Године 2013. избацио је цртицу и почео да се представља као "Jay Z", објаснивши да је цртица "била веома важна у то вријеме", али да "више нема сврху". Тада је споменуо и да је раније користио две тачкице изнад једног слова, које је такође уклонио.

Ипак, 2017. године поново је вратио цртицу и прешао на верзију JAY-Z, писану великим словима. У тој фази наведено је да је "Jay Z" постао ствар прошлости, а нова верзија требало је да означи јаснији идентитет.

