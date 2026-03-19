Преминуо глумац Младен Барбарић

19.03.2026
Југословенски и хрватски глумац Младен Барбарић, којег је публика годинама пратила на телевизији и позоришним сценама, преминуо је у 73. години.
Барбарић ће остати упамћен као Пегула у чувеној серији "Вело мисто" која му је донијела велику популарност, пише Слободна Далмација.
Серија "Вело мисто", југословенска телевизијска продукција из 1980. године, остала је упамћена као једно од најзначајнијих остварења тог периода. Сценарио за ову серију написао је Миљенко Смоје, док је режију потписао Јоаким Марушић. Кроз радњу серије прати се живот у Сплиту од 1910. до 1947. године, па је многи сматрају својеврсном незваничном историјом града, али и причом о почецима фудбалског клуба Хајдук.
За улоге у овој серији, посебна признања стигла су и на Филмским сусретима у Нишу 1981. године, гдје су награду за најбољи глумачки пар, по избору читалаца ТВ Новости, добили Здравка Крстуловић за улогу Виолете и Младен Барбарић за улогу Пегуле, преноси б92.
Младен Барбарић је рођен 1953. године у Кичеву у Македонији, гдје му је отац службовао. Дјетињство је провео између Београда и Сплита, као и у Жрновници, гдје су се његови родитељи вратили након што му је отац током осамдесетих година отишао у пензију. Његова мајка била је поријеклом из Корешнице. Гимназијске дане дијелом је провео у сплитској гимназији "Натко Нодило", а у младости се бавио и кошарком. Љубав према умјетности одвела га је на Факултет драмских умјетности у Београду, гдје је и дипломирао.
Младен Барбарић је откривен у Народном позоришту, одакле је започео свој пут ка великим улогама на сасвим неочекиван начин. Према ријетким интервјуима који су остали иза њега, екипа која је радила на серији "Вело мисто" пронашла га је управо у Новом Саду, гдје је у том периоду био ангажован у позоришту и већ показивао изузетан глумачки потенцијал.
Барбарић је био у браку са српском глумицом Сањом Милосављевић, коју је упознао током снимања серије "Вело мисто". Она је у тој серији тумачила лик прашке студенткиње Марженке, због које је љубоморна Кате (Мира Фурлан) прогонила свог Тончија (Милан Штрљић).
Вјенчали су се 1981. године и добили сина Вука-Тадију, који је име добио по Младеновом дједу Тадији из Корешнице. Вук-Тадија је касније докторирао лингвистику и запослен је на Институту за хрватски језик и језикословље у Загребу.
Породична традиција успјеха наставила се и у наредној генерацији – његов унук Матија, син Вука-Тадије, већ с десет година постао је првак Хрватске у шаху у својој узрасној категорији. Као занимљив детаљ, мали Матија је и члан сплитског клуба "Морнар", чиме је још једном потврђена снажна веза породице Барбарић са Сплитом и његовом спортском и културном сценом.
