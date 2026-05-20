Нестала Наташа Степић, полиција покренула потрагу

Полицијској управи Бијељина пријављено је да је нестала Наташа Степић из овог града, а уколико је било ко види и има сазнање о њеном кретању потребно је да то пријави најближој полицијској станици или путем бесплатног броја телефона 122.

Нестанак Степићеве пријављен је у понедјељак, 18. маја, а полицијски службеници предузимају све потребне мјере и радње како би је пронашли, саопштено је из бијељинске Полицијске управе.

Нестала жена је висине око 160 центиметара, тешка је око 50 килограма, има дугу црну косу и очи зелене боје.

Степићева је у моменту нестанка носила розе јакну, плаве фармерке и,највероватније, патике.

