Нестала Наташа Степић, полиција покренула потрагу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Полицијској управи Бијељина пријављено је да је нестала Наташа Степић из овог града, а уколико је било ко види и има сазнање о њеном кретању потребно је да то пријави најближој полицијској станици или путем бесплатног броја телефона 122.
Нестанак Степићеве пријављен је у понедјељак, 18. маја, а полицијски службеници предузимају све потребне мјере и радње како би је пронашли, саопштено је из бијељинске Полицијске управе.
Нестала жена је висине око 160 центиметара, тешка је око 50 килограма, има дугу црну косу и очи зелене боје.
Степићева је у моменту нестанка носила розе јакну, плаве фармерке и,највероватније, патике.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч1
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
15
59
15
56
15
54
15
53
15
49
Тренутно на програму