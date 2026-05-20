Преминула Добрила Кукољ, бивши затвореник логора Јасеновац

ATV
20.05.2026 10:31

Бивши затвореник усташког логора Јасеновац и дугогодишњи предсједник бањалучког Удружења логораша Другог свјетског рата Добрила Кукољ преминула је данас у Бањалуци у 94. години.

Кукољева је рођена 30. јула 1932. године у селу Међеђи код Козарске Дубице.

Као десетогодишња д‌јевојчица одведена је у усташки логор Јасеновац у којем је била затворена три мјесеца. Усташе су јој уништиле д‌јетињство, живот и породицу.

Цијели живот неуморно је говорила о страдању српског народа, а док ју је здравље служило посјећивала је манастир Јасеновац и Спомен-подручје Доња Градина.

Вријеме комеморације и сахране Кукољеве биће накнадно саопштено, преноси Срна.

